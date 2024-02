Por Sofía Gil Sánchez- @ladelascolumnas

El cuatro de noviembre de 2023 el Gobierno Nacional anunció la llegada del Fenómeno del Niño y sugirió a las ciudades prepararse para enfrentar sus efectos. Los casi 90 días de planeación no fueron suficientes para que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres previniera la catástrofe. Hoy, mientras las montañas del país se encuentran rodeadas de llamas, la UNGRD se dedica a apagar los incendios a su interior producidos por el carrusel de contratos que representan un desastre, pero no natural. En el gobierno del cambio la mejor manera de gestionar el riesgo es asegurarse de que los amigos del hijo del presidente no tengan amenaza de desempleo.

Liderando la estrategia de contención del siniestro debería estar el presidente que en campaña tenía todas las respuestas y en la actualidad todas las excusas. El mismo que como candidato propuso una “Potencia Mundial de la Vida” con la justicia ambiental como pilar y como presidente se escuda en la “resistencia al cambio”, culpando a los alcaldes por su pésima gestión ante los incendios forestales. Sin mencionar que afirma no haber criado a su hijo Nicolás Petro, y no tener conocimiento de sus movimientos durante la contienda electoral, pero sí siguió el rastro de sus amigos y protege sus finanzas por medio de contratos millonarios en la UNGRD.

En un protocolo medianamente decente, al lado del político mesiánico, se encontraría un director con amplios conocimientos en manejo de desastres –naturales, no reputacionales–. En este caso, se priorizaron sus habilidades con las finanzas –fue benefactor de la campaña presidencial de Gustavo Petro– y sus antecedentes –en el año 2023 fue suspendido por la Contraloría por no facilitar la información sobre la reconstrucción de Mocoa y Piojó–. Los movimientos de dinero en la campaña no prepararon a Olmedo López para manejar la UNGRD: de $2 billones en recursos para emergencias sólo ejecutó el 15%, los contratistas denuncian que existe un incumplimiento en los pagos desde hace 24 meses, lo que representa una deuda de más de $330 millones y, pese a las alertas, no calculó los incendios y redujo en 25% el presupuesto para los bomberos.

Day Vásquez alertó sobre la UNGRD el siete de diciembre de 2023, su exesposo manejaba una entidad con presupuesto superior a los $660.000 millones, contratación directa por el carácter urgente de sus funciones y sin límite presupuestal por la misma razón. En medio de una de las peores crisis ambientales, los amigos de Nicolás Petro disfrutan de un fortín sin supervisión.

Así, el director de la UNGRD contrató a Regina Isabel López Burgos, prima de Nicolás Petro, por $144.000.000 por una recomendación del gerente de la campaña presidencial de Petro y hoy director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Luis Eduardo Llinás. El hermano del director de la UIAF y amigo personal de Nicolás Petro, José Ignacio Llinás Chica, tiene un contrato de $232.000.000 en la UNGRD. A la bolsa de empleo se unieron dos amigos del hijo del presidente: Javier Mauricio Padilla Vergara –$144.000.000– y Alfredo Saade Vergel –el contratista mejor pago con $257.040.000–.

En la directriz presidencial de administración por amistad prioriza la permanencia de la cadena de favores del círculo cercano sin importar el clima extremo y categoriza como riesgo alto el hecho que un amigo de su hijo no cuente con un contrato personalizado. Ojalá la UNGRD logre controlar los incendios, pero propios.