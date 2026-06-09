Carta a un centrista

Quiero dirigir esta columna a los votantes centristas. A aquellos que creen y privilegian la moderación en el discurso, la construcción de puentes entre quienes piensan diferente y la toma de decisiones con responsabilidad y soporte en la evidencia. Estas palabras van para ustedes, los que aún no definen su voto o sienten angustia porque ninguno de los dos candidatos representa sus convicciones.

Quisiera empezar diciendo que, aunque la campaña de De La Espriella es abrumadora, ésta no se debe reducir y juzgar exclusivamente por su estética. Lo que representa va más allá de los juegos pirotécnicos, los gestos nacionalistas y las consignas.

Vale la pena, amigo centrista recordar que una campaña, no es un gobierno y que con la creciente conexión de la ciudadanía a las redes sociales que exacerban las emociones, una campaña como ésta puede ser lo requerido para ganar a quien, con una estética y tono sobrio, moderado aparentemente, es quien en realidad puede poner en jaque al sistema democrático colombiano.

Al igual que usted, yo también lamento la ausencia de debates televisados. Hasta ahora, estos eventos eran los más importantes en una contienda presidencial, pero los tiempos cambian. Ahora, ¿en realidad hace falta un debate para contrastar las visiones de ambos candidatos? No hay que ser un experto en política para saber que Abelardo defiende la seguridad, la economía de mercado, la reducción de impuestos y del tamaño estatal. Asimismo, que Cepeda propone continuar la política de paz total, continuar la estatización de la salud y las pensiones, aumentar impuestos y regulaciones y que se niega a la exploración de hidrocarburos. Esta puede ser una de las contiendas cuyos candidatos tienen visiones más disímiles, hasta el momento.

Otro asunto central que sé es de su mayor interés, también está en juego: la prevalencia constitucional. Probablemente ningún otro matiz de la política nacional como el centro político ha defendido con más ahínco la Constitución de 1991. Pues bien, esa misma Constitución sigue en riesgo. La campaña de Cepeda decidió bajarse tardíamente del bus de la propuesta de una Asamblea Constituyente cuando vio que estaba perdiendo respaldo de votantes independientes como usted. Así, en medio de un discurso serio y grandilocuente, decidió abandonar este objetivo. Pero ¿usted le cree? Un par de días después de este solemne anuncio, Petro anunció que como expresidente retomaría el proyecto de cambio constitucional y que volvería a los departamentos del país a buscar firmas.

¿Cree usted, votante centrista que de ser Cepeda presidente, se enfrentaría a su jefe político o lo respaldaría? Insisto, los gobiernos superan las campañas y lo que procede observar para decidir es cuál de los dos candidatos, brinda mayor estabilidad y respeto institucional. Su voto será decisivo.