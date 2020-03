Es un mal día en la oficina cuando los espantos se espantan. Eso es lo que sucedió el pasado miércoles cuando el presidente Trump anunció que Richard Grenell, el embajador en Alemania, se convertirá en el director interino de inteligencia nacional. Aunque a Grenell se le atribuye haber impulsado efectivamente la agenda de la Casa Blanca sobre Irán y China, prácticamente no tiene experiencia en inteligencia y es visto como muy partidista. Esto sacudió a la comunidad de espías y avivó los temores de que podría haber una purga, temores que parecían confirmarse el viernes cuando Grenell destituyó al funcionario número 2 de su oficina. De hecho, todo nuestro país debería estar asustado.

Grenell fue nombrado después de que el presidente se enojara por una reunión informativa en el Congreso en la que se informó que Rusia está tratando de ayudarlo en las elecciones de 2020 entrometiéndose en las primarias demócratas. Por lo tanto, Trump eliminó a Joseph Maguire, el director interino de inteligencia nacional de gran prestigio, y asignó temporalmente a Grenell, quien mantiene sus otros roles.

Los informes dicen que Kashyap Patel, un ex miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional que intentó desacreditar la investigación de Rusia, es un asesor principal del Sr. Grenell. La preocupación es que este nuevo equipo está destinado a hacer una cosa: socavar la misión central de la comunidad de inteligencia, que es decir la verdad al poder.

Ya hemos visto esta película, y no terminó bien. En el 2004, el director de la CIA, Porter Gross, obligó la salida de expertos por causa de una disputa de contrainteligencia.

Con secretarios del gabinete en funciones en todas partes, los Departamentos de Seguridad Nacional y de Estado vaciados, y la reciente partida de los nombramientos no políticos de alto perfil en el personal del Consejo de Seguridad Nacional (los hermanos Vindman y Victoria Coates), el juicio y la experiencia sobre quién nos quiere atacar y cuándo básicamente se ha ido. Esto crea un enorme riesgo para nuestro país.

Si bien nuestra comunidad de inteligencia es la más impresionante del mundo, no podemos verlo ni saberlo todo. Ninguna nación puede. Entonces confiamos en otros servicios de inteligencia. Y no solo los de Australia, Gran Bretaña, Canadá y Nueva Zelanda que, junto con los Estados Unidos, conforman la alianza de inteligencia “Cinco Ojos”. También necesitamos aliados con ojos y oídos en lugares a los que no podemos ir, como Corea del Norte y China. Una purga de nuestros mejores y más brillantes oficiales de inteligencia les indicará que viene una nueva administración y que las relaciones actuales ya no son útiles.

Los servicios aliados tampoco confiarán en nosotros si nuestros propios oficiales enfrentan presiones constantes para politizar la inteligencia. Eso significa que las transmisiones de informes se agotarán, no recibiremos alertas tempranas sobre los ataques planificados y perderemos el conocimiento crítico sobre las decisiones que toman los adversarios que pueden no tener consecuencias hoy, pero podrían tener grandes consecuencias en la próxima década. Es imposible saber cuántas pistas nos perderemos si nuestra comunidad de inteligencia está aislada del mundo y el informe diario del presidente solo refuerza lo que la administración quiere escuchar.