El diputado Camilo Calle renunciará a la Asamblea para aspirar a la Cámara de Representantes

Sin embargo, lo cierto es que c on su salida se va una de las pocas voces críticas a la administración de Andrés Julián Rendón, y sus banderas, como la lucha contra la corrupción, el control político y la protección del medio ambiente, perderán fuerza en la agenda departamental.

Ante la pregunta sobre su permanencia en el Partido Alianza Verde, en un contexto de cuestionamientos a nivel nacional, Calle fue enfático: “Primero, porque hay una disposición legal. Yo no puedo irme del partido. Segundo, porque es el lugar en el que he construido mi carrera”. Destacó que el partido le dio la oportunidad cuando era poco conocido y que nunca le ha “hecho exigencias indecorosas”, permitiéndole “deliberar con libertad”.

“El partido Verde a mí nunca me ha exigido una línea narrativa”, afirmó, resaltando su libertad para apoyar a figuras como Sergio Fajardo o Claudia López, y su capacidad de decidir sus propias fórmulas y apoyos al Senado y a la Cámara de Representantes. “Mi experiencia en el Verde ha sido satisfactoria. Mis votos han sido obtenidos con decencia, basados en causas, en principios y en narrativas”, concluyó, reafirmando que se siente “cómodo” y el partido le “da garantías”.

Respecto a la crítica de dejar su curul a mitad de periodo, Calle aseguró que sus electores “saben cómo me he caracterizado y cómo me he determinado en mis dos experiencias como diputado de Antioquia”. “La Cámara de Representantes reclama también voces contundentes, críticas e incorruptibles como la nuestra”, concluyó.