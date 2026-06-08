Yo no hice el decálogo para negociar con nadie. Lo dicho, dicho está. No he borrado un trino ni he quitado un video. Todo lo que dije está ahí. Ahora ya no soy candidato y estoy reivindicando esto para Colombia. No estoy abriendo puentes ni negociando con nadie. El ruido, las llamadas y todo eso es una cosa de locos, pero la expresión es esta”.
Sergio Fajardo,
excandidato presidencial, en entrevista con EL COLOMBIANO, sugiere a sus electores las líneas rojas o condiciones para que voten con libertad.