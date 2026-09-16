Wingo batió récord con su Destino Oculto, agotó más de 300 sillas en solo 19 minutos

Wingo volvió a poner a prueba el apetito de los viajeros colombianos por las experiencias diferentes. La aerolínea agotó en apenas 19 minutos todos los cupos disponibles para la tercera edición de Destino Oculto, su propuesta de viajes en la que los pasajeros compran el boleto sin conocer inicialmente el destino.
La venta se habilitó a las 11:59 p. m. del este martes 15 de septiembre y, mientras los viajeros más aventureros esperaban frente a sus pantallas para asegurar un lugar, en menos de 20 minutos ya no quedaban cupos.
El nuevo registro supera las marcas de las dos ediciones anteriores y convierte a Destino Oculto 3 en la versión que más rápido ha vendido la totalidad de sus cupos.
Más de 300 viajeros despegarán el próximo 22 de octubre desde Bogotá y Medellín hacia un destino que, por ahora, permanece bajo reserva y que este año tendrá una particularidad, serán dos paraísos los que hagan parte de la experiencia. “Destino Oculto se ha convertido en uno de los productos más esperados por nuestros viajeros”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo.
El ejecutivo destacó que más de 300 personas decidieron comprar un viaje sin conocer previamente hacia dónde volarán y que la totalidad de los cupos se vendió en 19 minutos. “Confirma la conexión que hemos construido alrededor de la emoción de viajar hacia lo desconocido”, sostuvo Jiménez.
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