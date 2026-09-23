¿Qué vivienda buscan hoy los paisas? Ya van 33.190 negocios en el Valle de Aburrá

Durante años, la pregunta de quien salía a buscar apartamento en el Valle de Aburrá era ¿cuánto cuesta? Hoy esa pregunta llega acompañada de otras como ¿cuánto me demoro al trabajo?, ¿hay colegio cerca?, ¿tiene zonas comunes? y ¿se va a valorizar? El comprador de 2026 hace cuentas con más variables, y el mercado inmobiliaria, pese a un primer semestre con freno, se mueve. Por ejemplo, hasta julio, en el Valle de Aburrá se realizaron 33.190 negocios de propiedad raíz, según la Superintendencia de Notariado y Registro. A su vez, en ese mismo periodo, se vendieron 7.482 viviendas nuevas, de acuerdo con Galería Inmobiliaria. Ese es el telón de fondo de la Feria de la Vivienda Medellín 2026, que abrirá sus puertas el 25, 26 y 27 de septiembre en Plaza Mayor. Puede leer: Arriendos suben 50% por la escasez de vivienda en ciudades afectadas por el terremoto

Cómo se mueve la venta de vivienda nueva en el Valle de Aburrá

Las cifras de Galería Inmobiliaria también dibujan un mercado dinámico, de las 7.482 viviendas nuevas comercializadas hasta julio en el Valle de Aburrá, el 36% fueron de interés social (VIS). Por su lado, en el Oriente cercano se vendieron otras 1.605 unidades, y allí el peso de la vivienda social fue todavía mayor, de 42%. Medellín encabezó las ventas con 2.056 viviendas nuevas, seguida por Bello, con 1.603. Asimismo, en el primer semestre, Medellín, Bello e Itagüí fueron los tres municipios del Área Metropolitana donde más se destacó la compra de vivienda nueva. En ese sentido, el mapa de búsqueda aumentó, teniendo en cuenta que Bello, Itagüí, Sabaneta y Envigado ganan protagonismo por dos razones, primero, porque tienen suelo disponible para construir y, segundo, están bien conectados con Medellín. Aunque a este movimiento del sector le faltó velocidad, por eso, Federico Estrada, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, asegura: “Después del dinamismo que habíamos visto en 2025, desafortunadamente no volvimos a ver esa aceleración en el primer semestre del año, principalmente por la incertidumbre política que tuvimos y por el incremento de las tasas de interés para controlar la inflación”. Es decir, cuando los créditos hipotecarios se encarecen y el panorama político genera dudas, muchas familias aplazan la firma. Por eso, el gremio pone buena parte de sus expectativas en el segundo semestre.

Qué busca hoy quien compra vivienda en Medellín

Según la Lonja, comprar vivienda dejó de ser solo encontrar un inmueble que cuadre con el presupuesto. Ahora la decisión también pasa por la ubicación, la conectividad, la oferta de servicios y lo que el inmueble pueda dar a futuro como habitarlo, construir patrimonio o generar ingresos. Estos son los factores que más pesan hoy en la decisión están movilidad y conectividad con el resto del área metropolitana, cercanía al trabajo, para recortar tiempos de desplazamiento; centros educativos a la mano, comercio y servicios en el entorno; espacios funcionales dentro del apartamento, zonas comunes en la copropiedad y potencial de valorización del inmueble.

Arriendos en el Valle de Aburrá: más demanda y cánones al alza

El sector recuerda que comprar vivienda es construir patrimonio y también que el inmueble puede generar ingresos por arrendamiento. El mercado de arriendos respalda ese argumento con números. Hasta julio de 2026, en el Valle de Aburrá, la colocación de vivienda en alquiler creció 11,6% frente al mismo periodo de 2025. Por su lado, los tiempos de colocación se redujeron 9,6%, es decir, los inmuebles duran menos tiempo desocupados. Y los cánones de arrendamiento subieron en promedio 7,1%. Entérese: Vivienda nueva toca mínimos: lanzamientos caen 35% en cuatro años y la VIS enfrenta un desplome estructural

Feria de la Vivienda 2026 en Plaza Mayor: qué encontrarán los visitantes

Con el lema “Aquí se construye tu futuro”, La Lonja, el gremio inmobiliario, organiza la Feria de la Vivienda 2026, que estará abierta al público del 25 al 27 de septiembre en Plaza Mayor Medellín, en los pabellones Verde y Azul. “Son ferias muy esperadas por los compradores e inversionistas de vivienda y por los mismos expositores. Tanto que en los resultados de las ventas mensuales siempre muestran unos picos superiores al resto de los meses”, dice Estrada. La oferta es amplia y cubre distintos rangos de precio. Según los organizadores, habrá más de 427 proyectos de vivienda nueva y más de 7.000 opciones de vivienda usada. “Tendremos 427 proyectos. Es una cifra significativa, que fácilmente puede representar el 65% del número de proyectos que hay en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente cercano. Es una feria muy completa, donde están todos los constructores referentes de la ciudad”, detalla Estrada. “Lo que resaltamos es tener reunido todo el ecosistema que necesita el comprador y el inversionista de propiedad raíz. Quien visite la feria tendrá la oportunidad de ver todo lo que necesita para tomar esa decisión”, dice. Y añade que el evento llega en un momento clave, ya que “hay grandes expectativas en el sector para que se concrete ese cambio de perspectivas de las personas, ese deseo de inversión. Creemos que la feria va a ser ese gran espacio donde se va a dinamizar nuevamente el sector”.

El POT de Medellín y el pulso por la construcción de vivienda

La feria coincide con un debate de fondo en la ciudad, que es la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Para Estrada, la feria es “la mejor expresión de lo que está pasando en el sector inmobiliario”, y la discusión del POT es “muy positiva para el futuro del desarrollo inmobiliario en la ciudad”. La Lonja recuerda que hace 10 o 15 años, Medellín concentraba el 65% de la actividad edificadora de vivienda del Valle de Aburrá. Hoy esa participación ronda el 30%. “Ese objetivo de tener un dinamismo en la actividad edificadora de vivienda lo compartimos completamente”, dice Estrada. En su posición, la Lonja lo plantea así: “Actualmente se está dando una muy positiva discusión en la revisión y ajuste del POT de Medellín para lograr reactivar la construcción de vivienda en Medellín, como quiera que antes las viviendas nuevas que se vendían en la ciudad eran el 65% del Valle de Aburrá y ahora solo son el 30%”. El gerente también anticipa semanas intensas en el debate al decir que “se vienen unas discusiones muy relevantes alrededor del proyecto de acuerdo y ahí estaremos haciendo nuestros aportes para lograr ese objetivo que todos queremos, que es dinamizar la construcción de vivienda en Medellín... Ha habido una total disposición de la administración distrital. Han sido unas discusiones muy amables y quiero que siga siendo en ese sentido”.

Federico Estrada, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín.

Rentas cortas: dónde sí y cómo medir lo que se construye

El punto más sensible del debate es la vivienda turística, las llamadas rentas cortas. Y La Lonja las defiende como parte de la oferta de la ciudad. “Nos encantan los proyectos especializados en este servicio. Son un complemento necesario en nuestra oferta del servicio de alojamiento en nuestra ciudad”, señala el gremio en su posición oficial. El gremio propuso permitir estos proyectos incluso en las zonas residenciales de baja mixtura, es decir, en barrios donde predomina la vivienda y hay poco comercio o servicios. Planeación de Medellín dijo que no. “La explicación de Planeación de Medellín para no implementarlo es que una de sus premisas es conservar la vocación residencial de los barrios. La entendemos, aunque no la compartimos”, sostiene la Lonja. Así, la vivienda turística quedaría permitida en las zonas de alta mixtura y en las centralidades. Para el gremio, la pelea ya no está en el dónde sino en el cuánto se puede construir. “Hoy la discusión de la vivienda turística en el POT no está en su ubicación. Consideramos que lo más importante es que esta tipología de proyectos, al ser de servicios, no deba controlarse en su edificabilidad por la densidad habitacional (cantidad de viviendas), que en Medellín es demasiado baja, sino por el índice de construcción que tiene definido el POT de 2014”, plantea la Lonja. Puede conocer: ¿Medellín se pone cada vez más cara? Apartamentos usados ya promedian los $871 millones

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