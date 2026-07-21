Terminó la ventana de oportunidad: 166.000 trabajadores se trasladaron de régimen pensional

Más de 166.000 trabajadores lograron cambiar de régimen pensional gracias a la Ventana de Oportunidad de Traslado. El mecanismo excepcional estuvo vigente durante dos años y permitió a miles de afiliados trasladarse entre Colpensiones y un fondo privado, según su conveniencia.
La posibilidad fue contemplada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional), finalizó el pasado 16 de julio, luego de convertirse en una alternativa para personas que, bajo las reglas tradicionales de la Ley 100 de 1993, ya no podían realizar este cambio.
Jenny Aguirre, vicepresidente de Operaciones de Asofondos, sostuvo que “este mecanismo se incluyó en la reforma del actual gobierno para que más de un millón de trabajadores, que bajo la Ley 100 no podían trasladarse, lo lograran por esta vía”.
De acuerdo con un reporte preliminar de Asofondos, durante los dos años de funcionamiento del mecanismo se realizaron más de 237.000 procesos de doble asesoría, requisito diseñado para que los trabajadores recibieran información sobre las implicaciones de permanecer o cambiar de régimen antes de tomar una decisión.
La entidad indicó que, en promedio, cada mes se recibieron más de 7.000 solicitudes de traslado entre los diferentes regímenes pensionales.