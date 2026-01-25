“Vamos a jugar el juego del hambre”, así se sobrevive día a día en Venezuela entre dólares y comida cara

Katiuska despierta temprano en Valencia, capital del Estado Carabobo, en la Región Central de Venezuela. Antes hacer las arepas del desayuno de su hijo de tres años, piensa en el precio del dólar hoy, el que manda en la calle, no el que anuncia el régimen chavista. René, su pareja, es albañil. Cobra cuando hay trabajo. No siempre hay. Viven contando billetes que casi nunca ven, dólares que entran y salen convertidos en transferencias, bolívares que pierden valor mientras el sol sube.
“Esto ya era jugar el juego del hambre antes de que cayeran las bombas”, dice René, con la naturalidad de quien ha aprendido a normalizar el caos y la confusión. Se refiere a la madrugada del sábado 3 de enero, cuando Estados Unidos bombardeó Caracas, capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores; y el miedo se metió en los mercados, en las colas, en las neveras vacías. La distorsión económica, esa brecha cambiaria, los sobreprecios, la dolarización de facto, llevaban años instalados.
El bombardeo del 3 de enero desató el pánico. Al día siguiente, colas antes de abrir. Supermercados levantaron rejas a las 11 de la mañana. La gente compró por miedo. Y los precios volaron.
Harina Pan de US$1,5 pasó a US$3. Carne de US$10 subió a US$18 o US$20. Mantequilla de US$2 a US$4. “Se aprovecharon”, dice Katiuska. Muchos compraron por temor a lo que vendría, eso pesó más que el bolsillo. “Fue un un abuso en medio de la angustia colectiva”, agrega esta joven venezolana.