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Unión Europea invierte 29 millones de euros en la empresa paisa Erco para proyectos solares

La inversión hace parte de una capitalización de US$129 millones, en la que también participaron fondos de EPM, Norfund y otros inversionistas europeos.

  • Erco Energía recibió una capitalización en la que participaron fondos europeos y otros inversionistas para impulsar proyectos de energía renovable en Colombia. FOTO EL COLOMBIANO.
    Erco Energía recibió una capitalización en la que participaron fondos europeos y otros inversionistas para impulsar proyectos de energía renovable en Colombia. FOTO EL COLOMBIANO.
  • Luis Fernando Gómez, gerente financiero de Grupo Erco Energía. FOTO EL COLOMBIANO
    Luis Fernando Gómez, gerente financiero de Grupo Erco Energía. FOTO EL COLOMBIANO
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 1 hora
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Este jueves 24 de septiembre, la Unión Europea anunció, en el Congreso de Andesco 2026, una inversión de 29 millones de euros (alrededor de $104.000 millones) para la empresa paisa Erco Energía.

Los recursos serán destinados al desarrollo de proyectos de energías renovables, principalmente iniciativas de generación solar y sistemas de baterías que la compañía adelanta en diferentes regiones de Colombia.

Luis Fernando Gómez, gerente financiero de Grupo Erco Energía, sostuvo que el dinero corresponde a una capitalización de la compañía y que los inversionistas europeos ingresarán al patrimonio de la empresa como accionistas.

Entérese: Startup paisa Erco Energía levanta US$129 millones para acelerar la energía solar

“Es una capitalización que recibe la compañía de parte de la Unión Europea. Son el fondo Finnfund, que es un banco de desarrollo de Finlandia, y Proparco, que es el banco de desarrollo francés”, explicó Gómez.

Hay que decir que ambas entidades cuentan con una garantía de la Unión Europea que respalda la inversión en Erco Energía. Los recursos ingresan directamente al capital y al patrimonio de la compañía mediante acciones suscritas por los inversionistas.

La participación se realiza a través de Augmen Infrastructure, administrador de fondos mediante el cual Finnfund y Proparco quedan vinculados como accionistas de Erco.

Capitalización para proyectos solares

Gómez señaló que los recursos serán utilizados para desplegar los proyectos de energía solar y baterías que actualmente desarrolla la compañía.

Entre las iniciativas se encuentra el proyecto Andes, uno de las granjas solares que Erco considera de mayor tamaño entre los que están actualmente en ejecución en Colombia. La iniciativa contempla una capacidad de 385 MW pico.

Luis Fernando Gómez, gerente financiero de Grupo Erco Energía. FOTO EL COLOMBIANO
Luis Fernando Gómez, gerente financiero de Grupo Erco Energía. FOTO EL COLOMBIANO

La compañía también adelanta proyectos de diferentes escalas en Tolima, Cesar, Magdalena y Córdoba, además de iniciativas de generación distribuida.

Erco está próxima a inaugurar un paquete de 18 generadores distribuidos en la zona sur de la costa norte de Colombia y otros 12 generadores distribuidos en Santa Cruz de Lorica, Córdoba.

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De acuerdo con Gómez, la capitalización permitirá avanzar en la ejecución de estos proyectos solares, que también contribuirán al abastecimiento energético ante la llegada del fenómeno de El Niño.

Una capitalización total de US$129 millones

La inversión anunciada por la Unión Europea hace parte de una operación de capitalización más amplia por US$129 millones.

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Gómez sostuvo que en esta operación participaron diferentes inversionistas. El fondo de Ventures de EPM aportó US$50 millones, mientras que la Unión Europea, a través de los fondos europeos de desarrollo Finnfund y Proparco, aportó US$30 millones.

El ejecutivo señaló que otros US$40 millones a US$50 millones provinieron de Norfund, uno de los accionistas de la compañía.

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Norfund también participa junto con otro fondo administrado por Allianz, que recibe recursos de otros inversionistas de la Unión Europea.

Con esta operación, Erco Energía busca fortalecer su patrimonio y disponer de capital para continuar con la ejecución de proyectos solares, baterías y generación distribuida en distintas regiones del país.

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