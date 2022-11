Y es que al no poder deducir las regalías a la hora de pagar el impuesto de renta para estas operaciones , el mercado dejaría de ver con buenos ojos a Colombia para invertir, ya que es el segundo país en tomar esta decisión después de Zambia.

“Al no incluir la deducibilidad en el impuesto de renta lo que hace es incrementar este tributo , lo que lleva a que las utilidades de las empresas mineras y petroleras se vean reducidas, lo que a su vez deriva en un decrecimiento de la inversión a mediano y largo plazo”, explicó el tributarista Julio César Leal.

Así, al ser aprobada la no deducibilidad de las regalías tanto en Senado como en Cámara de Representantes , y que terminará por ser refrendada en el articulado final de la reforma tributaria que saldrá a sanción presidencial la próxima semana, llevaría a que las empresas mineras y petroleras extranjeras que tenían proyectado entrar al país, terminen buscando otros destinos de inversión.

Sin embargo, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, asegura que la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta no afecta la viabilidad del sector. Pero los gremios advierten que ya no valdrá la pena invertir en Colombia, pues las utilidades se irían al piso.

Comprometida la inversión

Para la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), con su aprobación en el Legislativo, además de comprometer proyectos de desarrollo de recursos descubiertos y exploración bajo contratos existentes, también pondría en riesgo inversiones para aumentar el factor de recobro (mayor aprovechamiento de pozos maduros), que sostienen la actual producción.

“Con un recorte en los programas de inversión, que podría oscilar entre 30% y 50%, la producción caerá gradualmente y, para finales de esta década, la disminución sería de entre 350.000 y 450.000 barriles de petróleo, de los 750.000 barriles promedio día que se producen actualmente”, explicó Francisco José Lloreda, presidente de la ACP.

El líder gremial recalcó que la caída en producción afectaría al país y las regiones ya que los aportes de la industria serían significativamente menores, es decir, se perderán ingresos producto de la reforma. Para el 2026 el recaudo con reforma sería hasta 10% menor que el recaudo sin reforma, y para finales de esta década sería hasta 44% inferior.

“Lo que hemos venido alertando desde el gremio es el impacto que tendrán estas decisiones para Colombia en el mediano plazo, pues si las inversiones en la industria disminuyen, caerá la producción y, en consecuencia, caerán los aportes de este sector a las regiones”, subrayó Lloreda.