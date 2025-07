¿Estafa millonaria? A una mujer le ofrecieron un “raspa y gana” y terminó tramitando un préstamo y retiros por $40 millones

La historia no la cuenta la adulta mayor , que todavía está consternada y medio avergonzada por lo que le pasó, sino su hija Claudia, que se apersonó de las diligencias para tratar de recuperar la gruesa suma de dinero, algo que todavía no logran.

Lo siguiente fue una puesta en escena de algarabía y felicitaciones para la afortunada y posteriormente las condujeron hacia el interior del pasaje comercial Maracaibo, para ingresar a un local del segundo piso donde le harían la entrega del regalo.

“A ellas las metieron a un salón con música muy fuerte y aunque pidieron que bajaran el volumen lo hicieron, pero luego le volvieron a aumentar”, apunta Claudia mencionando este como un detalle que habría buscado contribuir a generar confusión entre sus familiares, pues a la vez comenzaron varias personas a hablarles y le pidieron que llenaran una encuesta.

Así se dieron cuenta de que una de las hermanas Rincón no tenía casa y le dijeron que podían ayudarle para que accediera a un subsidio de vivienda del Gobierno Nacional. Después le pidieron la cédula y como ella no tenía, mencionaron que el trámite se podía hacer con el documento de doña Nidia, quien se los entregó al igual que su teléfono celular y hasta tarjetas débito y crédito.

“Ella no se explica por qué entregó todo, si no la amenazaron ni nada; yo digo que ella no estaba en sus cinco sentidos; no se quedaron con el celular, pero como tienen todos los documentos de ella y saben dónde vive por la encuesta, mientras le hablaban le descargaron la aplicación de banca móvil y le tramitaron un crédito; no sabemos si era que ya lo tenía preaprobado; eso lo tuvieron que hacer ellos mismos porque mi mamá casi que no sabe usar el teléfono, sino para llamar”, explica Claudia.

También firmó varios documentos porque supuestamente iba a ser ella quien tramitaría el apoyo estatal para su hermana.

“La estresaron tanto que solo firmaba y firmaba, porque solo quería salir de allá, y mientras tanto le decían a la hermana que le agradeciera que le había prestado la cédula para el subsidio”, añade la hija de doña Nidia.