Estos son los superricos de Estados Unidos que más donaron en 2025: Musk no aparece

MacKenzie Scott se convirtió en la filántropa más generosa del mundo en 2025 al destinar un total de 7.200 millones de dólares a 186 organizaciones. Esta cifra representa la mayor donación en un solo año desde que Forbes comenzó a registrar a los principales donantes en 2012.
Entre esos aportes, Scott destinó al menos 760 millones de dólares a 18 universidades históricamente negras, siguiendo el estilo discreto que la ha caracterizado desde su divorcio de Jeff Bezos en 2019: sin publicidad y con muy pocas condiciones.
“Fondos sin restricciones de esta magnitud son extraordinarios”, señaló a Forbes un portavoz de la Universidad Howard, que recibió 80 millones de dólares. La universidad se enteró de la subvención únicamente cuando alguien del equipo de Scott, Yield Giving, envió un correo electrónico notificando el aporte.