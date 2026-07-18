El Tesoro de EE. UU. y el FMI ayudarán al gobierno de De la Espriella a reducir déficit fiscal

El gobierno electo de Abelardo de la Espriella ha recibido ofertas formales de asistencia técnica por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Tesoro de los Estados Unidos para enfrentar el crítico panorama de las finanzas públicas en Colombia.
Así lo reveló el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en una entrevista con el portal Bloomberg, quien calificó esa asistencia técnica como un “instrumento muy valioso” que permitirá al nuevo equipo de gobierno perfeccionar la propuesta de ajuste fiscal y consolidar una agenda de crecimiento económico.
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