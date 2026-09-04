Tesla ahora le cobrará $69.900 al mes a sus propietarios por la conectividad premium

Los propietarios de vehículos Tesla en Colombia recibieron una noticia esta semana que tendrá impacto directo en su bolsillo. La compañía anunció que la membresía de conectividad premium dejará de estar disponible sin costo el próximo 30 de septiembre y, a partir de esa fecha, quienes quieran conservar sus beneficios deberán pagar una suscripción mensual de $69.900. Cabe clarar que los vehículos seguirán operando y sus funciones esenciales del automóvil permanecerá, ya que Tesla mantiene la modalidad de conectividad estándar, incluida sin costo adicional durante los primeros ocho años desde el día en que el vehículo fue entregado como nuevo. La novedad ahora es el nivel de servicios conectados. Es decir, con la conectividad estándar, los usuarios mantienen las funciones básicas necesarias para utilizar el vehículo, además de mapas y navegación básicos. También pueden acceder a la mayoría de las funciones mediante una conexión Wi-Fi y escuchar música en streaming utilizando Bluetooth. En cambio, la conectividad premium permite utilizar las funciones conectadas mediante la red móvil del vehículo, sin depender de una conexión Wi-Fi externa. Es precisamente esta modalidad la que ahora tendrá un precio de $69.900 al mes para los propietarios colombianos. Siga leyendo: ¿Ve mucho Tesla en la calle? El Model Y es el más vendido en lo que va del 2026

¿Qué incluye la conectividad premium de Tesla?

La suscripción está diseñada para ampliar las funciones digitales del vehículo y ofrecer información y servicios en tiempo real. Entre las características incluidas están los mapas y el clima, pronósticos del tiempo y de precipitación, información de tráfico en vivo, Sentry Mode con visualización de cámaras en vivo, visor del tablero desde la aplicación móvil, modo mascota con visualización del interior, streaming de música y video, karaoke y navegador de internet. En otras palabras, el pago mensual corresponde a un paquete de servicios conectados que aprovecha la conexión móvil integrada en el vehículo. Tesla explicó que esta modalidad se puede adquirir como una suscripción mensual y que los propietarios pueden activarla desde la pantalla táctil del vehículo o mediante la aplicación móvil. “Está disponible como suscripción mensual por un costo adicional. Se puede comprar en cualquier momento desde la pantalla táctil del vehículo o desde la aplicación”, explicó la compañía. Además, las órdenes de los Model 3 y Model Y reciben una prueba de conectividad premium al momento de la entrega. Lea aquí: SIC ordenó a Tesla ajustar información sobre entregas y condiciones de venta en Colombia

Y para quienes además quieran contratar Full Self-Driving, el gasto potencial sube a $383.900 mensuales, aunque esa tecnología todavía enfrenta restricciones regulatorias para operar plenamente en Colombia.

¿Qué dicen los usuarios de Tesla en Colombia?

El anuncio ya generó comentarios entre los usuarios colombianos de la marca. Uno de ellos fue Jordan Cruz, propietario y usuario de Tesla, quien cuestionó especialmente la diferencia de precio frente a Estados Unidos. “Se acabó la felicidad con Tesla en Colombia. Nos van a empezar a cobrar la suscripción mensual. A varios propietarios nos acaba de llegar esto”, expresó en sus redes sociales. Cruz agregó: “¿Y qué incluye? Tráfico en tiempo real, mapas satelitales, streaming y varias de las funciones conectadas del carro sin depender del Wi-Fi”, explicó. El usuario también habló del precio frente al mercado estadounidense, “lo que no entiendo es por qué cobrar más del doble de lo que cuesta la suscripción en Estados Unidos. Allí tan solo cuesta 10 dólares mensuales (unos 30 mil pesos)”. Cruz, sin embargo, reconoce que probablemente continuará pagando por el servicio. “¿Me parece caro? Sí. ¿Que lo voy a pagar? Probablemente también. Porque como dicen por ahí, el que tiene para el whisky tiene para el hielo”, comentó. Entérese: Matrículas de carros eléctricos crecieron 304% en abril con Tesla como la marca más vendida

Tesla también cobra por la conducción autónoma

El cambio en la conectividad llega acompañado de otra modalidad de pago que puede resultar aún más costosa para los propietarios, la posibilidad de acceder mediante suscripción a la capacidad Full Self-Driving (FSD) o conducción autónoma de Tesla. La compañía puso recientemente esta alternativa a disposición de clientes colombianos por $383.900 mensuales, aunque el precio puede variar dependiendo del país en el que esté registrado y opere el vehículo. Cabe aclarar que, mientras los $69.900 permiten acceder a servicios digitales y conectados del automóvil, los $383.900 corresponden a capacidades avanzadas de asistencia a la conducción. Aunque la opción Full Self-Driving ya aparece disponible para los usuarios colombianos, Tesla advierte que todavía no puede utilizarse plenamente en las carreteras del país, debido a que se encuentra en un proceso de regulación.