Tesla ahora le cobrará $69.900 al mes a sus propietarios por la conectividad premium

Los propietarios de vehículos Tesla en Colombia recibieron una noticia esta semana que tendrá impacto directo en su bolsillo. La compañía anunció que la membresía de conectividad premium dejará de estar disponible sin costo el próximo 30 de septiembre y, a partir de esa fecha, quienes quieran conservar sus beneficios deberán pagar una suscripción mensual de $69.900.
Cabe clarar que los vehículos seguirán operando y sus funciones esenciales del automóvil permanecerá, ya que Tesla mantiene la modalidad de conectividad estándar, incluida sin costo adicional durante los primeros ocho años desde el día en que el vehículo fue entregado como nuevo.
La novedad ahora es el nivel de servicios conectados. Es decir, con la conectividad estándar, los usuarios mantienen las funciones básicas necesarias para utilizar el vehículo, además de mapas y navegación básicos. También pueden acceder a la mayoría de las funciones mediante una conexión Wi-Fi y escuchar música en streaming utilizando Bluetooth.
En cambio, la conectividad premium permite utilizar las funciones conectadas mediante la red móvil del vehículo, sin depender de una conexión Wi-Fi externa. Es precisamente esta modalidad la que ahora tendrá un precio de $69.900 al mes para los propietarios colombianos.
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