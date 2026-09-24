¿Se acaba el dólar barato en Colombia? Estas son las razones de la disparada del precio

Durante buena parte de 2026, los colombianos se acostumbraron a ver un dólar cada vez más barato en las pantallas de las casas de cambio. El peso se apreció con fuerza, los viajes al exterior se sintieron menos pesados en el bolsillo y los importadores respiraron.
Hasta el punto que, a lo largo del año, el peso colombiano registró una revaluación de 19,35%, la mayor entre las 21 monedas emergentes de la medición.
Esa tendencia, al menos por ahora, llegó a una pausa ya que el ciclo de apreciación del peso colombiano se frenó, y el responsable es la reciente decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que subió las tasas de interés en Estados Unido en 25 puntos básicos, hasta el rango de 3,75%-4,00%. Fue su primer aumento desde julio de 2023.
Pero los inversionistas ya lo tenían descontado, entonces, lo que movió la aguja fue el mensaje sobre lo que viene después y, sobre todo, cómo ese mensaje golpea al dólar en Colombia. “Los mercados operan en modo de toma de utilidades y reposicionamiento, buscando señales sobre lo que viene”, señaló Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech Global66.
Para Lama, la decisión de septiembre quedó atrás y la incertidumbre sobre diciembre y el 2027, en cambio, apenas empieza, y eso hizo que el dólar se disparara.
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Ante esta panorama, Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, explica que cambiaron algunas cosas que impactaron bastante la divisa, ya que ahora se esperan más aumentos de tasa de la Fed. “Eso le ha dado soporte al dólar contra todo el mundo. Y con ese trasfondo los inversionistas están cuestionando su visión optimista sobre Colombia”.
Aclara que el ajuste del precio del dólares es algo mayor en los activos del país porque las apuestas eran grandes por Colombia, “entonces la corrección se da algo más duro”.