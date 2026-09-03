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Embajador chino defiende a Temu y Shein: “denigrar ese modelo no es señal de madurez cognitiva”

Zhu Jingyang defendió a esas empresas de comercio electrónico de señalamientos de competencia desleal. Aquí los detalles.

  • El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang. FOTO CORTESÍA
    El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang. FOTO CORTESÍA
  • El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang. FOTO CORTESÍA
    El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang. FOTO CORTESÍA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
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El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, respondió a las recientes críticas del sector exportador a las plataformas de Shein y Temu, empresas chinas.

El diplomático brindó las declaraciones en medio de los llamados de atención que hizo la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) a las autoridades colombianas para ejercer controles a estas plataformas de comercio electrónico.

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Para el embajador, la expansión de dichas plataformas obedece a las reglas del libre mercado. No obstante, el argumento de los empresarios colombianos es que hay una competencia desleal por parte de esas compañías chinas.

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang. FOTO CORTESÍA
El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang. FOTO CORTESÍA

Embajador de China defiende a Temu y Shein

El diplomático defendió abiertamente a Temu y Shein: “Denigrar estos modelos en vez de investigar por qué han sido tan exitosos no es señal de madurez cognitiva”.

Agregó: “Para cualquier empresario que quiere expandir sus negocios, pues debe aprender de sus competidores y adoptar, en lo posible, y copiar el éxito en vez de desvirtuarlo”.

Reconoció que esos modelos de comercio pueden tener inconvenientes y ventajas para los diversos actores del comercio exterior y del mercado. ”También es un desafío para los diversos gobiernos como reguladores de las normas mercado y también un gran desafío para con los competidores”, dijo.

Analdex pide controlar a Temu y Shein

El presidente de la junta directiva de Analdex, Ronald Bakalarz, solicitó a las autoridades de control, especialmente a la Dian, de fortalecer las acciones contra fenómenos de ilegalidad y competencia desleal asociados al comercio electrónico transfronterizo de plataformas como Shein y Temu.

La solicitud fue presentada durante la apertura del Congreso Nacional de Exportadores, que se celebra este jueves y viernes en Cartagena, donde Bakalarz planteó una hoja de ruta para la transformación productiva y exportadora del país.

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El dirigente gremial señaló que estas plataformas digitales están afectando a los empresarios y al sector formal de la economía. En ese contexto, pidió que las autoridades utilicen la información y la tecnología para fortalecer los controles.

Entérese: Pulla al MinComercio por no asistir a congreso de Analdex: “Aquí tiene un problema peor que el terremoto”

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