Apple habilita Tap to Pay en Colombia: el iPhone ahora puede recibir pagos como un datáfono

Los comercios colombianos que reciben pagos con tarjeta ya tienen una nueva alternativa para cobrar sin utilizar un datáfono tradicional. Apple habilitó este martes Tap to Pay en iPhone en Colombia, una función que permite convertir un teléfono en un punto de pago para recibir transacciones sin contacto.
La herramienta está disponible para modelos desde el iPhone Xs y posteriores, que tengan instalada la versión más reciente de iOS y una aplicación de pago compatible. Con esta tecnología, el comercio puede recibir el pago directamente en el celular, sin tener que conectar un dispositivo adicional.
Colombia hace parte de la expansión de Tap to Pay anunciada por Apple para ocho mercados de América Latina. La funcionalidad también llegó a Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú.
Le puede interesar: Los colombianos usan menos efectivo para compras habituales: pasaron del 89% en 2014 al 65% en 2026