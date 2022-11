Tras un año de ofertas, asambleas, juntas directivas y varios ingredientes más, el pulso entre el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y el Grupo Gilinski llegó a su punto más agitado.

La manzana de la discordia esta vez es una reunión celebrada el pasado 10 de noviembre por tres de los siete miembros de la junta de la compañía: Ángela Tafur, Andrés Bernal y María Ximena Lombana, quienes representan a Gilinski.

Conocida la renuncia de los otros cuatro integrantes al órgano directivo, las tres fichas de Gilinski decidieron, en esa reunión, “aceptar” la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de IHC Capital Holding LLC por acciones de Nutresa.

Tafur, Bernal y Lombana querían ceder el 31,25% de las acciones que Sura posee en Nutresa, y de esta manera la compañía antioqueña de inversiones apenas quedaría con una pequeña participación cercana a 4%.

No obstante, el propio Grupo Sura aclaró que la decisión no tenía ningún tipo de validez, pues la tomaron 3 personas de una junta de 7, es decir, no había junta para determinar algo así.

En ese sentido, algunos medios informaron ayer que la decisión de vender era oficial y que, entre otras cosas, las renuncias de los otros cuatro miembros no aparecían en la Cámara de Comercio para el momento de la junta.

Antes esto, Grupo Sura salió otra vez a aclarar los rumores. En la mañana de ayer resumió que no había ninguna decisión sobre la OPA, y en la noche profundizó sobre los hechos.

Sura precisó que “no estuvieron presentes cuatro (4) de los siete (7) miembros de la Junta Directiva, quienes habían renunciado con efectos inmediatos antes de comenzar la sesión de Junta que estaba prevista, como consta en sus cartas de renuncia que son de conocimiento público”.

Según la compañía, Tafur, Bernal y Lombana se negaron a escuchar el análisis legal del asesor jurídico independiente y externo de la Junta Directiva, sobre el asunto atinente a la falta de quórum deliberatorio y decisorio.

Y sobre el rumor de que las renuncias no habían quedado plasmadas en Cámara de Comercio, informó que por el contrario, “fueron inscritas en el registro mercantil el mismo día 10 de noviembre”.

Otras cosa que Sura negó es la participación de Santiago Cuartas (uno de los que renunció) en la supuesta junta celebrada el 10 de noviembre. Aclaró que él solo ingresó a leer su carta de renuncia, que igual ya había enviado por correo con anterioridad.

Por lo demás, Sura sentencia: “Uno de los documentos que circula en los medios señala que en esa reunión de Lombana, Tafur y Bernal -que no fue Junta- se verificó el quórum para deliberar y decidir; sin embargo, esto nunca se hizo, pues ocurrió todo lo contrario: el secretario leyó las cartas de renuncia (excepto la del director Cuartas Tamayo que la leyó el mismo) y manifestó que, por lo tanto, no había quórum para deliberar ni decidir”.