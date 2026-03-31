Medellín será vitrina en un evento en el que startups buscarán cerrar negocios por $18 millones de dólares

Hay un dato que resume el momento que vive el emprendimiento en Colombia: más de 2.100 startups activas y un crecimiento anual cercano al 24%. No es solo volumen, es velocidad. Y en medio de esa aceleración, Medellín se prepara para convertirse, otra vez, en vitrina del capital de riesgo en América Latina.
Con ese telón de fondo, el 16 y 17 de abril, Plaza Mayor será sede de una nueva edición de StartCo, un evento que busca capitalizar ese crecimiento con cifras concretas: negocios proyectados por 18 millones de dólares, 350 startups en búsqueda de inversión y la presencia de 80 fondos internacionales.