Medellín será vitrina en un evento en el que startups buscarán cerrar negocios por $18 millones de dólares

Hay un dato que resume el momento que vive el emprendimiento en Colombia: más de 2.100 startups activas y un crecimiento anual cercano al 24%. No es solo volumen, es velocidad. Y en medio de esa aceleración, Medellín se prepara para convertirse, otra vez, en vitrina del capital de riesgo en América Latina. Con ese telón de fondo, el 16 y 17 de abril, Plaza Mayor será sede de una nueva edición de StartCo, un evento que busca capitalizar ese crecimiento con cifras concretas: negocios proyectados por 18 millones de dólares, 350 startups en búsqueda de inversión y la presencia de 80 fondos internacionales.

“El país ya no está en etapa de exploración, está en ejecución”, advierte Juan Gabriel Arboleda, fundador y CEO de StartCo, al señalar que el reto ahora no es crear más ideas, sino conectarlas con capital y mercado. Le puede interesar: Las fintech colombianas Addi y Simetrik, entre las 12 latinas con potencial de convertirse en unicornios

Una subasta en vivo para cerrar negocios

A diferencia de otros encuentros del ecosistema, StartCo se ha posicionado por su formato: una subasta de startups en vivo, donde los emprendimientos no solo presentan sus proyectos, sino que negocian directamente con inversionistas. Cada startup tendrá espacios de pitch de 15 minutos y reuniones uno a uno. La lógica es reducir tiempos: lo que normalmente tomaría meses de búsqueda de capital, aquí puede resolverse en días. “El objetivo es que las conexiones se conviertan en negocios reales”, han insistido sus organizadores. Lea más: ¿Busca escalar su startup? Ruta N abrió convocatoria para Medellín Next

Sectores que están jalonando la inversión

El crecimiento del ecosistema también se explica por la especialización. Hoy, las fintech lideran la participación con un 19%, seguidas por soluciones empresariales tipo SaaS (11%) y healthtech (6,9%). Esto refleja hacia dónde se está moviendo el capital: soluciones financieras, herramientas para empresas y tecnología aplicada a la salud. En ese contexto, startups como la paisa Unergy, que democratiza la inversión en energía solar, o Monet, con adelantos de nómina, se han convertido en ejemplos de cómo estos modelos pueden escalar y encontrar mercado.

Medellín, en el radar internacional