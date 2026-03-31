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Medellín será vitrina en un evento en el que startups buscarán cerrar negocios por $18 millones de dólares

Con la participación de fondos internacionales y un aumento del 30% en startups extranjeras, StartCo busca acelerar la conexión entre emprendimientos y capital en Colombia.

  • StartCo se ha convertido en uno de los principales encuentros de emprendimiento en la región. FOTO: Cortesía StartCo
    StartCo se ha convertido en uno de los principales encuentros de emprendimiento en la región. FOTO: Cortesía StartCo
hace 3 horas
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Hay un dato que resume el momento que vive el emprendimiento en Colombia: más de 2.100 startups activas y un crecimiento anual cercano al 24%. No es solo volumen, es velocidad. Y en medio de esa aceleración, Medellín se prepara para convertirse, otra vez, en vitrina del capital de riesgo en América Latina.

Con ese telón de fondo, el 16 y 17 de abril, Plaza Mayor será sede de una nueva edición de StartCo, un evento que busca capitalizar ese crecimiento con cifras concretas: negocios proyectados por 18 millones de dólares, 350 startups en búsqueda de inversión y la presencia de 80 fondos internacionales.

“El país ya no está en etapa de exploración, está en ejecución”, advierte Juan Gabriel Arboleda, fundador y CEO de StartCo, al señalar que el reto ahora no es crear más ideas, sino conectarlas con capital y mercado.

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Una subasta en vivo para cerrar negocios

A diferencia de otros encuentros del ecosistema, StartCo se ha posicionado por su formato: una subasta de startups en vivo, donde los emprendimientos no solo presentan sus proyectos, sino que negocian directamente con inversionistas.

Cada startup tendrá espacios de pitch de 15 minutos y reuniones uno a uno. La lógica es reducir tiempos: lo que normalmente tomaría meses de búsqueda de capital, aquí puede resolverse en días.

“El objetivo es que las conexiones se conviertan en negocios reales”, han insistido sus organizadores.

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Sectores que están jalonando la inversión

El crecimiento del ecosistema también se explica por la especialización. Hoy, las fintech lideran la participación con un 19%, seguidas por soluciones empresariales tipo SaaS (11%) y healthtech (6,9%).

Esto refleja hacia dónde se está moviendo el capital: soluciones financieras, herramientas para empresas y tecnología aplicada a la salud.

En ese contexto, startups como la paisa Unergy, que democratiza la inversión en energía solar, o Monet, con adelantos de nómina, se han convertido en ejemplos de cómo estos modelos pueden escalar y encontrar mercado.

Medellín, en el radar internacional

Otro indicador clave es el aumento del 30% en la participación de startups internacionales. A esto se suma la llegada de inversionistas de mercados como Estados Unidos, México, Chile y Centroamérica. En total, más de 16.000 asistentes de 25 países harán parte del evento.

“El crecimiento internacional confirma que Medellín ya no compite solo a nivel local, sino como hub regional”, señalan desde la organización.

El crecimiento de StartCo también refleja una evolución. En sus primeras ediciones, el evento gestionaba poco más de un millón de dólares. Hoy proyecta 18 millones de dólares.

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La diferencia no es solo de escala, sino de madurez. El ecosistema pasó de hablar de innovación a exigir resultados.

Con una agenda que incluye figuras globales y representantes de compañías tecnológicas, el evento también servirá para discutir tendencias como inteligencia artificial, fintech y escalamiento de negocios.

Pero, más allá de los paneles, el foco está en otro lugar: cerrar acuerdos.

Porque en un ecosistema que crece al 24% anual, la pregunta ya no es si hay ideas. La pregunta es quién está dispuesto a financiarlas.

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