Regasificadora de Cartagena sufre “imprevisto” y MinMinas declara racionamiento de gas natural

La reducción temporal del gas importado obliga a reorganizar el suministro y priorizar hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y generación térmica. Aquí todos los detalles.

La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG), única planta que transforma el gas importado al país, informó este 25 de septiembre de 2026 que adelanta trabajos correctivos en uno de los cuatro trenes del buque flotante donde hace sus actividades de almacenamiento y regasificación. El Ministerio de Minas declaró racionamiento declarado por dicha eventualidad. Por ahora, se desconocen mayores detalles sobre la situación de la planta, ubicada en Cartagena. En un corto comunicado, el equipo de prensa de la regasificadora solo expresó que se trata de una “condición operativa imprevista”. Consulte: Colombia sumará 58 millones de pies cúbicos de gas con ampliación de licencia a planta Spec de Cartagena Añadió que las labores tienen como objetivo restablecer plenamente la capacidad de la unidad flotante en los próximos siete días. Durante el desarrollo de los trabajos, la terminal de regasificación continúa operando de manera segura, aunque con una capacidad de 400 Mpcd.

Siguen las operaciones

SPEC LNG señaló que las actividades correctivas son ejecutadas por los equipos especializados responsables de la operación de la FSRU y bajo estrictos estándares técnicos, operativos y de seguridad.

*Los equipos especializados de SPEC LNG adelantan las labores bajo estándares técnicos, operativos y de seguridad. FOTO CORTESÍA

La compañía indicó que estas medidas buscan garantizar el desarrollo de los trabajos mientras la terminal mantiene sus operaciones de manera segura durante el periodo de intervención.

¿Qué coordinación mantiene SPEC LNG con el sector energético?

La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. aseguró que mantiene coordinación permanente con los usuarios de la terminal de regasificación, las autoridades competentes y los demás agentes del mercado. Le puede interesar: SPEC LNG culmina mantenimiento de terminal y refuerza suministro de gas para El Niño El objetivo, según la empresa, es atender de manera oportuna las necesidades energéticas del país mientras avanzan las labores para recuperar plenamente la capacidad de la unidad flotante.

¿Por qué se declaró el racionamiento de gas natural?

El Ministerio de Minas y Energía informó que fue declarado un racionamiento programado de gas natural debido a una condición técnica presentada en la infraestructura de Spec. La situación generó una reducción temporal de la capacidad de entrega de gas importado, por lo que se adoptó la medida para reorganizar el suministro mientras avanzan las actividades de inspección y corrección necesarias en la infraestructura. La decisión se tomó con base en el análisis técnico realizado por el CNO Gas y la Dirección de Hidrocarburos.

¿Qué usuarios tendrán prioridad durante el racionamiento?

La reorganización temporal del suministro establece como máxima prioridad la demanda esencial. En este grupo están los hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y demás usuarios considerados esenciales. Después de la demanda esencial se priorizará la generación térmica y las industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías. Posteriormente, se atenderán los demás usuarios que tengan contratos vigentes, de acuerdo con las condiciones de disponibilidad del gas. El Ministerio de Minas y Energía indicó que la medida es preventiva y temporal y que responde exclusivamente a la condición técnica presentada en la infraestructura de regasificación de SPEC LNG. El racionamiento programado será levantado tan pronto como SPEC LNG confirme que la condición técnica fue superada y se restablezcan las condiciones necesarias para recuperar la capacidad de entrega de gas importado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes