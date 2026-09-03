Esta es la hoja de ruta del sector exportador para impulsar la productividad

El sector exportador colombiano tiene una hoja de ruta de seis compromisos para avanzar en la transformación productiva del país. La propuesta fue presentada por Ronald Bakalarz, presidente de la junta directiva de Analdex, durante la apertura del Congreso Nacional de Exportadores, que se celebra este jueves y viernes en Cartagena. En el discurso, el directivo fue claro en que las empresas exportadoras colombianas tienen una preocupación central: el país necesita reconstruir su economía y generar mejores condiciones para la inversión, la producción, el empleo formal y las exportaciones. Consulte: ¿Qué gana Colombia si reactiva el TLC con Japón tras 15 años paralizado? Bakalarz sostuvo que la salida a los problemas económicos del país no puede depender de una reforma tributaria tras otra y pidió estabilidad en las reglas de juego para que las empresas puedan tomar decisiones de inversión de largo plazo.

1. Recuperar la inversión

Para lograrlo, el gremio propone destrabar proyectos productivos y generar nuevos proyectos, además de orientar capital nacional y extranjero hacia infraestructura, logística, energía, conectividad, agroindustria, turismo, manufacturas y servicios exportables. La propuesta también cambia la forma de valorar la inversión extranjera. Según Bakalarz, no debería medirse únicamente por el monto de recursos que ingresa al país, sino también por la tecnología que transfiere, los proveedores locales que desarrolla, el empleo formal que genera y las exportaciones adicionales que permite. Le puede gustar: Analdex pide a la Dian actuar contra Shein y Temu por competencia desleal El objetivo es que la inversión tenga un efecto más amplio sobre la economía y contribuya a desarrollar capacidades productivas que permitan aumentar las ventas colombianas al exterior.

2. Regiones como eje de la política productiva

El segundo compromiso consiste en poner a las regiones en el centro de la política productiva. Bakalarz planteó que el crecimiento económico de Colombia comienza en los territorios y no puede continuar concentrado en unas pocas ciudades, empresas, sectores y productos. Desde la perspectiva del comercio exterior, esto implica resolver directamente en las regiones los obstáculos que dificultan producir, certificar, transportar, financiar y vender bienes y servicios en los mercados internacionales. El gremio también planteó que la llamada Ruta Milagro para las empresas puede convertirse en un instrumento útil si deja atrás la lógica de apoyos aislados. La propuesta es que cada empresa tenga una ruta de acuerdo con su necesidad concreta, que puede estar relacionada con productividad, calidad, financiación, talento, certificaciones, logística, inteligencia de mercados o contactos comerciales. Para los exportadores, el acompañamiento tampoco debería terminar con la primera exportación. El reto está en que las empresas puedan repetir sus ventas externas, diversificar destinos y aumentar el valor de lo que venden.

3. Fortalecer la industria

El tercer compromiso es fortalecer la industria, el campo y la capacidad de agregar valor. La propuesta parte de que Colombia debe transformar más de lo que produce, incorporar tecnología y desarrollar proveedores.

Analdex identifica oportunidades en sectores como agroindustria, manufacturas, salud, bioeconomía, economía digital, energías, industrias creativas y servicios basados en conocimiento. Sin embargo, Bakalarz advirtió que la reindustrialización solo será sostenible si está conectada con los mercados y si las empresas pueden competir en costo, calidad, oportunidad y escala. El campo ocupa un lugar especial dentro de esta estrategia. El gremio plantea integrar crédito, seguros, asistencia técnica, riego, conectividad, vías terciarias, seguridad y comercialización en proyectos concretos con vocación exportadora. También propone consolidar la diplomacia sanitaria como una política de Estado. Para ello, el Ministerio de Agricultura, el ICA, el Invima, ProColombia y la Cancillería deberían acordar con el sector privado prioridades concretas.

4. Exportar más

El cuarto compromiso es exportar más y mejor mediante una política exterior orientada a resultados. Dentro de este punto, Bakalarz destacó la importancia de recuperar y fortalecer la relación de Colombia con Estados Unidos, al que señaló como el principal socio comercial del país y una fuente decisiva de inversión, tecnología, turismo y cooperación.

La propuesta es preservar el diálogo político y empresarial, aprovechar mejor el acuerdo comercial y resolver de manera pragmática los obstáculos que afectan el acceso de los productos colombianos a ese mercado. Analdex también plantea transformar la labor de las embajadas, consulados y oficinas comerciales para que tengan una función más activa en la promoción de las exportaciones. Según la propuesta, estas entidades deberían identificar oportunidades, atraer inversión, acompañar a los empresarios y defender el acceso efectivo a los mercados. Su gestión, además, debería medirse por resultados concretos como barreras eliminadas, inversiones facilitadas, compradores conectados y exportaciones.

5. Consolidar el turismo

Para Analdex, el turismo es una exportación de servicios en la que el consumidor se desplaza hasta el territorio. Por ello, su éxito no debería medirse únicamente por el número de visitantes. También deberían considerarse variables como el gasto, el empleo formal, los encadenamientos locales y la distribución regional de los beneficios. Para el gremio, seguridad, conectividad, calidad y sostenibilidad serán factores determinantes para que más territorios puedan participar de esta actividad.

La estrategia también contempla el crecimiento de sectores como software, servicios empresariales de mayor valor, industrias creativas, consultoría, ingeniería, salud, educación y servicios profesionales. Estos sectores pueden incorporar talento joven y regional con menores barreras logísticas, aunque requieren bilingüismo, habilidades digitales, conectividad, mecanismos de pago, protección de datos y reglas adecuadas para vender servicios al exterior.

6. LLevar el Estado a las regiones