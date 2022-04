Sura hasta el lunes

Mientras la insistencia de Gilinski se concentra en Nutresa, la tercera OPA por acciones de Sura también avanza en la BVC, pero el periodo de aceptaciones irá hasta el próximo 25 de abril.

La bolsa reportó que en esta vuelta ha recibido 665 aceptaciones de poseedores de acciones de Sura dispuestos a venderle a JGDB Holding, sociedad de Gilinski que es la titular de la OPA.

Estos lotes representan 3,66 millones de acciones de Sura, o el 078% de los títulos en circulación de la sociedad. El objetivo es mínimo por el 5,2%, con un precio de US$9,88 por acción.

Vale anotar que en sus mensajes en las reuniones de accionistas de Sura y Argos, Gilinski fue enfático en solicitar que se aceptara la OPA por Nutresa.

De hecho, ayer en la asamblea extraordinaria de Nutresa, dueña del 13,07% de Sura, el banquero no estuvo presente, mientras que los participantes en las votaciones adelantadas no levantaron los conflictos de interés para seis de los siete miembros de junta. Que esa OPA no haya sido ampliada, que el precio no haya sido elevado y el silencio de Gilinski sobre ella en particular también manda un mensaje.

En ese contexto, la junta directiva de la empresa señaló que no cuenta con el quórum necesario para deliberar y decidir respecto de la OPA por Sura.

El miércoles en la asamblea de Sura sucedió algo similar, el órgano directivo se quedó sin quorum para decidir sobre la OPA por Nutresa.