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De la Espriella y MinTrabajo aclaran rumores sobre salario mínimo: no habrá reducción

El Gobierno nacional dio un parte de tranquilidad respecto al posible veredicto del Consejo de Estado sobre el salario mínimo.

  • La ministra Natalia López aclaró los rumores que surgieron respecto a una supuesta reducción de salario mínimo. Foto: Colprensa
    La ministra Natalia López aclaró los rumores que surgieron respecto a una supuesta reducción de salario mínimo. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El Gobierno de De la Espriella, por medio de la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, desmintió categóricamente las versiones que aseguraban una supuesta reducción del salario mínimo legal vigente para el año 2026.

A través de un comunicado, MinTrabajo envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía al confirmar que el ingreso básico se mantiene sin alteraciones y que ningún empleado deberá reintegrar dinero por cuenta de las demandas judiciales en trámite.

La cartera precisó que el salario mínimo mensual en Colombia para 2026 continúa fijado en $1.750.905, al cual se suma el auxilio de transporte de $249.095, alcanzando un ingreso mensual total de $2.000.000 para quienes devengan el mínimo y tienen derecho a dicho auxilio.

“Desde el Gobierno Nacional no se ha ordenado su reducción y ningún trabajador debe devolver un solo peso de los salarios que ya recibió”, mencionó la ministra López, enfatizando que los empleadores deben seguir pagando la totalidad de estos valores y aclaró que las nóminas canceladas en los meses anteriores corresponden legítimamente al esfuerzo de los trabajadores.

Lea también: Consejo de Estado alista fallo final sobre aumento de 23% del salario mínimo y Fenalco insiste en que se anule

El Gobierno le dio respuesta a la incertidumbre surgida en la ciudadanía a raíz del avance del trámite judicial en el Consejo de Estado, tribunal que estudia las demandas interpuestas por gremios como la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) contra el decreto dictado a finales de 2025, el cual estableció un incremento de aproximadamente el 23 %.

El Ejecutivo remarcó que la mera existencia de una demanda o revisión judicial no invalida el decreto actual ni permite a las empresas desconocer la tarifa legal o pedir reembolsos.

Asimismo, el Gobierno manifestó su total respeto por la independencia de poderes y las competencias del alto tribunal, reiterando que la norma continuará aplicándose con plena validez mientras la justicia no disponga lo contrario.

La ministra López hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a los canales oficiales del Ministerio del Trabajo y evite propagar mensajes sin verificar que generan zozobra sobre los ingresos y la estabilidad de los hogares colombianos.

Siga leyendo: Estas son las fechas clave para definir el alza del salario mínimo 2027 en Colombia

Preguntas y respuestas

¿Cuánto es el salario mínimo en Colombia en 2026 con auxilio de transporte?
El salario mínimo mensual en Colombia para 2026 es de $1.750.905. Con el auxilio de transporte de $249.095, los trabajadores que tienen derecho a este beneficio reciben un total de $2.000.000 mensuales.
¿Los trabajadores deben devolver dinero si el Consejo de Estado modifica el salario mínimo de 2026?
No. Según el Ministerio del Trabajo, ningún empleado debe devolver los salarios que ya recibió. Las demandas judiciales en curso no implican, por sí solas, la obligación de reintegrar dinero.
¿Las empresas pueden reducir el salario mínimo mientras se resuelven las demandas?
No. Mientras el decreto vigente no sea modificado o invalidado por una decisión judicial, los empleadores deben pagar los valores establecidos legalmente. La presentación de demandas no autoriza a las empresas a reducir unilateralmente los salarios.

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Colombia
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