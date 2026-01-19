Falleció Ricardo Sierra Caro, histórico exdirector de Comfenalco y referente empresarial antioqueño

Ricardo Sierra Caro, quien durante dos décadas lideró la transformación y expansión de Comfenalco Antioquia, falleció este lunes. Su nombre quedó ligado a uno de los periodos de mayor crecimiento y consolidación de la caja de compensación, a la que llegó en julio de 1989 tras ocupar un alto cargo en Cadenalco.
La noticia la confirmó su sobrino Cristian Halaby en su cuenta de X. “Se fue mi tío Ricardo Sierra Caro, un ser humano extraordinario. Poquitas personas dejan una huella en la sociedad como él. Mi admiración y agradecimiento siempre, Tio Ricky”.
Puede leer: José María Acevedo y su legado en Haceb: un ejemplo de perseverancia en Colombia
En conversación con EL COLOMBIANO, Halaby, quien fue excandidato a la Gobernación de Antioquia, manifestó que Sierra Caro se destacaba por hacer del buen humor una herramienta para abrir caminos y unir corazones.
“Detrás de su jovialidad siempre hubo un profundo compromiso social y una disciplina férrea: pensaba primero en los demás antes que en sí mismo. Junto a mi tía Reina, convirtió su casa en un lugar abierto para todos, reflejo de la generosidad y la solidaridad que marcaron su vida”, recordó.