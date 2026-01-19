Falleció Ricardo Sierra Caro, histórico exdirector de Comfenalco y referente empresarial antioqueño

Ricardo Sierra Caro, quien durante dos décadas lideró la transformación y expansión de Comfenalco Antioquia, falleció este lunes. Su nombre quedó ligado a uno de los periodos de mayor crecimiento y consolidación de la caja de compensación, a la que llegó en julio de 1989 tras ocupar un alto cargo en Cadenalco. La noticia la confirmó su sobrino Cristian Halaby en su cuenta de X. “Se fue mi tío Ricardo Sierra Caro, un ser humano extraordinario. Poquitas personas dejan una huella en la sociedad como él. Mi admiración y agradecimiento siempre, Tio Ricky”. Puede leer: José María Acevedo y su legado en Haceb: un ejemplo de perseverancia en Colombia En conversación con EL COLOMBIANO, Halaby, quien fue excandidato a la Gobernación de Antioquia, manifestó que Sierra Caro se destacaba por hacer del buen humor una herramienta para abrir caminos y unir corazones. “Detrás de su jovialidad siempre hubo un profundo compromiso social y una disciplina férrea: pensaba primero en los demás antes que en sí mismo. Junto a mi tía Reina, convirtió su casa en un lugar abierto para todos, reflejo de la generosidad y la solidaridad que marcaron su vida”, recordó.

Añadió que ese mismo espíritu lo llevó a su labor en Comfenalco, donde impulsó una transformación que benefició a millones de personas. “De él aprendí enseñanzas que me llenan el corazón (...) Con diez hombres como él, el país sería diferente. Lo quise y admire mucho”, culminó. A los mensajes de despedida se sumó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El mandatario lamentó el fallecimiento de Ricardo Sierra Caro y destacó su trayectoria como un referente del liderazgo social en Antioquia. A través de un mensaje público, señaló que el departamento despide a “un líder ejemplar” que dedicó su vida a servir a miles de familias desde Comfenalco Antioquia. Gutiérrez resaltó que el legado de Sierra Caro trasciende los resultados administrativos y se refleja en la confianza, la dignidad y las oportunidades que ayudó a construir durante décadas. Asimismo, expresó su solidaridad y envió un mensaje de acompañamiento a la familia y a los seres queridos del exdirectivo en este momento de duelo. La ceremonia religiosa se llevará a cabo este martes 20 de enero de 2026 a las 11 de la mañana en la Parroquia del Padre Marianito. Lea aquí: De Jacev a Haceb: el giro que dio origen a una marca industrial icónica

El legado de Ricardo Sierra Caro en Comfenalco Antioquia

Sierra Caro dirigió Comfenalco durante cerca de 20 años, tiempo en el que la posicionó como una de las principales cajas de compensación del país. Su salida de la dirección se produjo en 2009, luego de presentar formalmente su renuncia ante el Consejo Directivo, que en varias oportunidades había postergado su retiro, pese a que ya había alcanzado la jubilación meses antes. Permaneció en el cargo hasta finales de diciembre y, desde enero de 2010, asumió como asesor permanente de la entidad. Entérese: Murió don Pedro Bedoya, el primer empleado de José María Acevedo en Haceb: “Juntos emprendieron la primera hornilla” Durante esa etapa de transición, continuó vinculado a proyectos estratégicos que él mismo impulsó. Entre ellos se destacó la construcción y puesta en marcha de la clínica de Comfenalco en el sector de Belén, una infraestructura de 150 habitaciones que representó una inversión cercana a los 180.000 millones de pesos, incluyendo obras civiles y dotación. También acompañó el proyecto de remodelación del Recinto Quirama, iniciativa en la que Comfenalco adquirió el 21 % del capital tras una inversión de 5.000 millones de pesos. En otras noticias: ¿Qué pretende Petro en Antioquia? Ya intervino la U. de A., Savia Salud y Comfenalco En este desarrollo, la caja se asoció con entidades como el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) y la Universidad de Antioquia, comprometiéndose con un plan integral de adecuación de habitaciones y áreas sociales, además de asumir la operación del complejo.

La gestión de Sierra Caro fue destacada en su momento por Rodrigo Fernández Correa, vicepresidente de Gestión Humana de Almacenes Éxito y entonces presidente del Consejo Directivo de Comfenalco. Al asumir la dirección, la caja contaba con 3.010 empresas afiliadas y una población beneficiaria de 124.900 personas. Al cierre de su administración, esas cifras habían aumentado a 12.829 empresas y 652.330 beneficiarios, reflejo del crecimiento institucional bajo su liderazgo. Entre otros hitos, Ricardo Sierra Caro fue el impulsor de la creación de la EPS Comfenalco, la primera de su tipo dentro de una caja de compensación, que llegó a contar con cerca de 600.000 afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado.

Además, lideró la participación de Comfenalco en la conformación de la Nueva EPS, sociedad que surgió para reemplazar al Seguro Social. Con su fallecimiento, el sector social y empresarial despide a uno de los directivos más influyentes en la historia reciente de las cajas de compensación en Colombia, cuyo legado permanece en las instituciones y proyectos que ayudó a consolidar. Luego de su retiro en 2009, mantuvo un amplio reconocimiento en Antioquia por su contribución al progreso social y al fortalecimiento del sector empresarial. Le puede gustar: Los vehículos eléctricos de Muverang no rodarán más Bloque de preguntas y respuestas