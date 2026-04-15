Ricardo Bonilla reapareció tras salir de la cárcel; ministro Germán Ávila salió en su defensa

A una semana de haber salido de prisión, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla reapareció en público, y en la noche de este miércoles hizo parte de la agenda de un foro de la Asociación de Economistas Egresados de la Universidad Nacional (Aeun).
En la apertura del evento, Álvaro Pardo moderador de la actividad, lamentó que la Facultad de Economía de la Universidad Nacional no facilitara un auditorio para desarrollarlo, y se disculpó porque entre los participantes no hubiera representación femenina.