Junta directiva de Ecopetrol pediría la renuncia de Juan Carlos Hurtado, presidente (e) de la petrolera

El presidente de la junta directiva de Ecopetrol, el exministro Luis Felipe Henao, le pediría la renuncia irrevocable a Juan Carlos Hurtado, quien actualmente está al frente de la compañía estatal.
La información fue revelada por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO. La noticia se conoce previo a la asamblea convocada para este martes 15 de septiembre.
La investigación reveló un audio de 43 minutos que se grabó, al parecer, en un desayuno en el que participaron Hurtado junto con el catalán Manel Grau y un poderoso contratista identificado como Víctor.
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En la grabación se habla de contratos, cargos de vicepresidentes y oportunidades de negocios para Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa. También se menciona que la hoja de vida de Hurtado habría sido impulsada por Grau y por un hombre conocido con el alias de ‘el Bachiller’.