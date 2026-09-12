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¿Quién ganará? Jorge Barón retó al padre Diego Jaramillo a una batalla de aura; ya obtuvo una respuesta

El presentador de televisión publicó en sus plataformas un reto para el religioso en respuesta a una solicitud que se hizo viral gracias a varios internautas en las redes sociales.

  • Internautas sugirieron un reto de aura entre Jorge Barón y el padre Diego Jaramillo, algo que sirvió de motivación para el presentador y tuvo una respuesta del religioso. Fotos: captura de videos redes sociales
    Internautas sugirieron un reto de aura entre Jorge Barón y el padre Diego Jaramillo, algo que sirvió de motivación para el presentador y tuvo una respuesta del religioso. Fotos: captura de videos redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El reconocido presentador Jorge Barón sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales donde retaba al padre del Minuto de Dios, Diego Jaramillo, a un reto de aura. El religioso le respondió.

La figura televisiva utilizó su cuenta de Instagram para publicar unas imágenes interpretando la oración que usa Jaramillo al finalizar las emisiones del programa Minuto de Dios. Después de eso, Barón lanzó el reto que se hizo viral.

“Yo sé que muchos de ustedes sí nos diferencian, así que vamos a ver si el padre Diego Jaramillo me acepta una batalla de aura”, expresó el presentador, respondiendo a mensajes en varias redes sociales que invitaban a cómo sería un duelo de la famosa tendencia de farmear aura entre las dos figuras.

Sobre esta tendencia, ya el reconocido presentador se había manifestado públicamente, subrayando que a él las “batallas de auras” no le representarían ningún problema y sería “campeón”.

El reto lanzado por el presentador a inicio de semana ya obtuvo una respuesta por parte del padre Jaramillo este sábado, quien a través de TikTok le lanzó otra propuesta.

Lea también | ‘Farmear aura’: qué significa, de dónde viene y por qué se volvió tendencia; ¡ya hay batalla programada en Envigado!

“Don Jorge, me han dicho que usted me ha puesto un reto para que saliendo en televisión veamos quien tiene más acogida entre el público. No le puedo aceptar ese reto porque aceptarlo, es de una vez arriesgarme a perderlo”, respondió el religioso.

@minutodediostv Jorge Barón lo retó a una batalla de aura... y el padre Diego Jaramillo respondió: “Yo perdería”. Pero le lanzó una contrapropuesta: ¡lo invita a presentar y animar el Banquete del Millón #66! 🙌 ¿Quién gana en aura? 👀 #JorgeBarón #PadreDiegoJaramillo #BatallaDeAura #BanqueteDelMillón ♬ sonido original - MinutodeDiosTV

Sin embargo, el padre Jaramillo le puso otro “reto” a Jorge Barón. El sacerdote invitó al presentador a ser animador de la versión del Banquete del Millón que se hará este año el 19 de noviembre en el Hotel Tequendama.

Qué es el Banquete del Millón

Este es un evento benéfico que se lleva a cabo en Colombia desde 1961 gracias a una iniciativa del padre Rafael García Herreros, quien es el fundador de la obra social Minuto de Dios. Con el concepto de un banquete gastronómico que realmente es una copa de vino y un pan, representantes del Gobierno, la Iglesia, la farándula y empresarios se reúnen para donar mediante “bonos de asistencia” y así contribuir a algunas acciones como la construcción de viviendas para los más necesitados.

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Preguntas y respuestas

¿Qué reto le propuso Diego Jaramillo a Jorge Barón?
Diego Jaramillo invitó a Jorge Barón a ser el animador del Banquete del Millón que se realizará el 19 de noviembre en el Hotel Tequendama, como respuesta al reto de “aura” planteado por el presentador.
¿Por qué Diego Jaramillo no aceptó el reto de aura de Jorge Barón?
Jaramillo explicó que no aceptaba el reto porque, al competir para determinar quién tiene mayor acogida entre el público, se arriesgaría a perder. En su lugar, propuso a Barón participar como animador del Banquete del Millón.
¿Cuándo y dónde se realizará el Banquete del Millón de 2026?
El Banquete del Millón se realizará el 19 de noviembre de 2026 en el Hotel Tequendama. El padre Diego Jaramillo invitó a Jorge Barón a participar como animador de esta edición del evento benéfico.

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