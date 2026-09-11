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Esto es lo que le cuesta ver ballenas en Buenaventura: tenga en cuenta estas fechas estratégicas

Septiembre es uno de los mejores meses para ir a Buenaventura en busca de ballenas jorobadas. El plan tiene diferentes precios según el punto de salida y permite observar a estos cetáceos durante su temporada de reproducción en el Pacífico colombiano.

  • Las ballenas jorobadas llegan cada año al Pacífico colombiano durante su temporada de reproducción. Foto: Cortesía
    Las ballenas jorobadas llegan cada año al Pacífico colombiano durante su temporada de reproducción. Foto: Cortesía
  • El Pacífico colombiano ofrece cada año uno de los espectáculos naturales más llamativos de la región. Foto: Colprensa
    El Pacífico colombiano ofrece cada año uno de los espectáculos naturales más llamativos de la región. Foto: Colprensa
  • El avistamiento de ballenas es uno de los planes que atrae a viajeros al Pacífico durante esta temporada. Foto: Julio César Herrera
    El avistamiento de ballenas es uno de los planes que atrae a viajeros al Pacífico durante esta temporada. Foto: Julio César Herrera
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Cada año, las aguas del Pacífico colombiano reciben a las ballenas jorobadas que llegan después de recorrer miles de kilómetros desde zonas australes. Buenaventura y otros destinos del litoral vallecaucano se convierten entonces en puntos de partida para quienes quieren encontrarse con estos animales en mar abierto.

La temporada de avistamiento se extiende, principalmente, entre julio y octubre. Sin embargo, agosto y septiembre son los meses en los que más posibilidades hay de encontrarlas, por lo que este mes es una de las fechas que puede tener en cuenta para programar el viaje.

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Las yubartas recorren aproximadamente de 8.500 kilómetros desde la Antártida y el sur de Chile hasta las costas colombianas. El desplazamiento está relacionado con su ciclo reproductivo ya las aguas del Pacífico ofrecen condiciones para procesos como la fecundación, el nacimiento y la crianza de los ballenatos.

El Pacífico colombiano ofrece cada año uno de los espectáculos naturales más llamativos de la región. Foto: Colprensa
El Pacífico colombiano ofrece cada año uno de los espectáculos naturales más llamativos de la región. Foto: Colprensa

¿Cuánto cuesta ver ballenas en Buenaventura?

El precio depende principalmente del lugar desde el que se tome la embarcación. Desde el muelle de Buenaventura, el recorrido para el avistamiento tiene un costo aproximado de $100.000 por persona.

También es posible desplazarse desde Buenaventura hacia otros puntos de la costa. El traslado hasta las playas tiene un valor aproximado de $80.000, mientras que los recorridos de avistamiento que parten desde esos lugares pueden costar entre $60.000 y $100.000 por persona.

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Entre los sitios habituales para realizar esta actividad están Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, además de Buenaventura. El trayecto en lancha hacia estas zonas puede tomar entre dos y tres horas, dependiendo del punto de destino y las condiciones del mar.

¿Cuál es el mejor momento para ver ballenas?

En julio comienzan a llegar los primeros grupos a las costas del Pacífico. Durante agosto y septiembre aumenta la posibilidad de encontrar ejemplares realizando actividades asociadas con su reproducción y crianza, mientras que hacia octubre comienza el regreso hacia las zonas australes.

El avistamiento de ballenas es uno de los planes que atrae a viajeros al Pacífico durante esta temporada. Foto: Julio César Herrera
El avistamiento de ballenas es uno de los planes que atrae a viajeros al Pacífico durante esta temporada. Foto: Julio César Herrera

Incluso durante los últimos meses de la temporada todavía pueden encontrarse algunas madres acompañadas de sus crías. Para quienes hagan el recorrido, también se recomienda tener en cuenta la hora. Ya que las primeras horas de la mañana y el final de la tarde pueden ofrecer mejores condiciones cuando el mar está más calmado.

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La actividad tiene reglas para reducir las alteraciones sobre los animales, especialmente durante una etapa en la que están reproduciéndose, pariendo y amamantando. Por eso, antes de salir se recomienda recibir una inducción sobre la importancia ecológica del área y realizar el recorrido acompañado por un guía.

Las embarcaciones autorizadas deben portar el banderín o distintivo correspondiente para realizar avistamiento. Además, el acercamiento debe hacerse lentamente, de manera paralela y por detrás, manteniendo una distancia prudente.

Cada grupo debe limitar el tiempo de observación a un rango de 15 a 30 minutos. Durante ese encuentro también se recomienda permanecer en silencio para evitar interferir con el comportamiento de los animales.

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