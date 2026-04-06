Remesas en Colombia no aflojan: 21 meses por encima de US$1.000 millones

Hay un dato que, en medio de la volatilidad del dólar, empieza a consolidarse como tendencia positiva para millones de familias: las remesas hacia Colombia no solo resisten, sino que crecen. En febrero de 2026, los envíos de colombianos en el exterior alcanzaron los US$1.101 millones, según el Banco de la República, marcando 21 meses consecutivos por encima del umbral de los US$1.000 millones. En condiciones normales, un dólar más débil debería reducir el valor en pesos de esos giros y desincentivar su envío. Pero está ocurriendo lo contrario. La explicación no está tanto en la tasa de cambio como en el volumen, sino en que hay más colombianos enviando dinero y, en muchos casos, enviando más. El flujo creció 6,7% frente a febrero de 2025 y 7,9% respecto a enero de este año. Si se mira el acumulado, el país ya recibió US$2.121 millones en apenas dos meses de 2026. Traducido a escala cotidiana, equivale a unos US$20 por habitante en febrero. Entérese más: Remesas superan a la inversión extranjera en Colombia por primera vez en 20 años Con este nuevo dato que revela el Emisor, además, las remesas registran 21 meses consecutivos ubicándose por encima de la barrera de US$1.000 millones. La última vez que esto no pasó fue en mayo de 2024, cuando el nivel de remesas fue de US$960,09 millones.

El fenómeno estructural: migración, empleo externo y flujo constante

Para Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de Eafit e investigador senior, la señal es de crecimiento sostenido en el envío de remesas al país. “No es un dato más. Las remesas completan 21 meses por encima de USD 1.000 millones y crecen 7% anual en febrero de 2026”. Incluso, según Montañez, las remesas ya en el primer mes del 2026 superan los ingresos del petróleo; y el café supera al carbón, de acuerdo con datos del Dane. Además, la lectura de los analistas apunta a un fenómeno de fondo, el mercado laboral colombiano está exportando trabajadores. Es decir, parte del ingreso de los hogares ya no depende del ciclo económico interno, sino de la capacidad de inserción de los migrantes en economías como Estados Unidos, España o Chile. Ese cambio tiene implicaciones profundas. Por un lado, amortigua choques internos, como inflación o desaceleración, al sostener el consumo de los hogares receptores. Pero, por otro, revela una presión poco discutida, más colombianos están saliendo del país por razones económicas. En ese orden, Camilo Pérez, director de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, lo planteó a La República así: el crecimiento de las remesas también refleja un aumento de la migración, que puede estar asociado a falta de oportunidades locales o a condiciones económicas menos favorables. Puede leer: Remesas superan al petróleo y al café fueron la principal fuente de dólares para Colombia en 2025

Remesas vs. inversión extranjera: un giro de 20 años

El contraste más llamativo está en la comparación con la inversión extranjera directa (IED), según los datos del Banco de la República. En febrero, mientras las remesas sumaron US$1.101 millones, la IED apenas llegó a US$814 millones. Es decir, las remesas fueron 1,3 veces superiores. No es un hecho aislado. En todo 2025, Colombia recibió US$13.098 millones en remesas, superando los US$11.469 millones de inversión extranjera. No ocurría desde 2004. ¿Qué explica la caída de la IED frente a las remesas? La IED cayó 16,1% en 2025 frente a 2024, lo que abre interrogantes sobre el atractivo del país. Según analistas, el retroceso está ligado a factores como la incertidumbre regulatoria, cambios en las reglas de juego y un entorno global más competitivo por capitales. “El resultado de la IED da cuenta de que el país es cada vez menos interesante desde la perspectiva de la inversión extranjera, lo cual evidencia un cambio en las condiciones de atractivo desde diferentes frentes económicos, pero también desde el punto de vista de la estabilidad jurídica y de las reglas de juego”, reseñó Pérez. En términos simples, mientras el capital extranjero se vuelve más selectivo, el “capital humano migrante” gana protagonismo como fuente de divisas.