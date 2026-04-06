Remesas en Colombia no aflojan: 21 meses por encima de US$1.000 millones

Hay un dato que, en medio de la volatilidad del dólar, empieza a consolidarse como tendencia positiva para millones de familias: las remesas hacia Colombia no solo resisten, sino que crecen.
En febrero de 2026, los envíos de colombianos en el exterior alcanzaron los US$1.101 millones, según el Banco de la República, marcando 21 meses consecutivos por encima del umbral de los US$1.000 millones.
En condiciones normales, un dólar más débil debería reducir el valor en pesos de esos giros y desincentivar su envío. Pero está ocurriendo lo contrario. La explicación no está tanto en la tasa de cambio como en el volumen, sino en que hay más colombianos enviando dinero y, en muchos casos, enviando más.
El flujo creció 6,7% frente a febrero de 2025 y 7,9% respecto a enero de este año. Si se mira el acumulado, el país ya recibió US$2.121 millones en apenas dos meses de 2026. Traducido a escala cotidiana, equivale a unos US$20 por habitante en febrero.
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Con este nuevo dato que revela el Emisor, además, las remesas registran 21 meses consecutivos ubicándose por encima de la barrera de US$1.000 millones. La última vez que esto no pasó fue en mayo de 2024, cuando el nivel de remesas fue de US$960,09 millones.