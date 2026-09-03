¿Se salva de la reforma pensional? Conozca si entra o no al régimen de transición

La aprobación del 90% de la reforma pensional por la Corte Constitucional abrió una nueva etapa para el sistema de pensiones colombiano. Aunque la Ley 2381 de 2024 modifica las reglas con las que millones de personas accederán a su pensión, no todos los afiliados quedarán sometidos a ese nuevo esquema.
Uno de los puntos que más genera preguntas es el popular “régimen de transición”, que fue diseñado para proteger a quienes ya llevan una parte importante de su vida laboral cotizada.
La regla de este régimen establece diferencias entre hombres y mujeres: 750 semanas para las mujeres y 900 semanas para los hombres.
Además, la Corte Constitucional fijó el 1.º de abril de 2027 como fecha para la entrada en vigencia de la reforma. Este cambio de fecha resulta determinante, porque modifica el escenario que inicialmente se planteó cuando la Ley 2381 fue sancionada.
A continuación, le explicamos paso a paso todo lo que debe saber para entender si usted hace parte de este grupo privilegiado y qué debe hacer para asegurar su futuro.
Siga leyendo: Gobierno de De la Espriella alista derogatoria de decreto que obligaba a fondos privados a invertir más en Colombia