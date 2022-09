El “tira y afloje” no es solo en Colombia. Los países europeos vienen buscando hace rato alternativas para gravar los beneficios que obtienen las tecnológicas en sus jurisdicciones, pero ha sido complejo. Uno de esos intentos es un impuesto conocido como la “tasa Google”.

No obstante, en la exposición de motivos de la tributaria el Gobierno es contundente: “Los países importadores de capital como Colombia han sufrido una pérdida sustancial en sus derechos de gravar las actividades realizadas por los extranjeros en conexión con su territorio”.

Por tanto, las tecnológicas representadas por Alianza In preparan un diálogo con el Gobierno para expresar sus inquietudes y, primordialmente, abordar el tema de su regulación, que es una discusión de vieja data.

López agrega que la figura de “presencia económica significativa” iría en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, en tanto estaría obligando a firmas de ese país a domiciliarse aquí, algo que el acuerdo no contempla. “Eso genera una dificultad enorme para las relaciones comerciales”.

Los movimientos que vendrán en el país no son ajenos para plataformas y empresas de la denominada economía colaborativa. José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, gremio que reúne a Cabify Indriver y Didi, entre varias más, dice que la reforma está mandando un mensaje contradictorio.

Ya se intentó

Vale mencionar que el año pasado países miembros del G7 y de la Ocde, entre ellos Colombia, habían destapado una ambiciosa “reforma fiscal internacional” con la que planeaban gravar con una tasa corporativa del 15% a Facebook, Google, Amazon o Apple.

La estrategia preveía gravar hasta US$250.000 millones anuales a nivel mundial, pero a principios de este año se dio a conocer que se retrasaría al menos hasta 2024.

Según el líder de Alianza In, uno de los puntos que tendrá que entrar a analizar Colombia es que en perspectiva de la Ocde no es recomendable tomar medidas unilaterales para gravar a estas multinacionales, sino hacerlo de forma coordinada con otros territorios para no entrar en una “competencia tributaria” entre países. Falta ver si este, como otros puntos de la reforma tributaria, también estará sujeto a cambios.