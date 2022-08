En un análisis sobre la reforma tributaria, Alejandro Escobar, gerente estratégico de Sectorial.co, firma de inteligencia de sectores, planteó que el proyecto no es estructural porque “no está garantizando que el país crezca”. Es que según él esta reforma no garantizaría el crecimiento de las mipymes como promovió en campaña el presidente Petro, en la medida en que no contempla estímulos fiscales dirigidos para este tipo de firmas. “Faltó disminuir el impuesto a la renta de las empresas, el cual se mantendrá en el 35%”, añadió, y finalizó que todos estos factores diezmarían la confianza empresarial.