¿Qué posiciones debe reforzar el DIM para aspirar a ser finalistas en el Clausura del 2025?

El tiempo es una sentencia. Lo que pasó, por más que uno quiera, no vuelve, ni se puede cambiar. El arrepentimiento no sirve para nada. Las cosas en la vida son lo que son. Por eso, tanto a los directivos, como a los hinchas del DIM, no les queda más que aceptar que la final del Apertura se perdió.

¿Triste? Sí. Pero el cuadro rojo no se puede quedar en la pena. Los futbolistas no deben caer en el mismo letargo que sufrieron los compañeros que perdieron el duelo por el título contra Junior en diciembre del 2023, del que les costó casi un semestre reponerse.