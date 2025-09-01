Apuestas, bingo y tragamonedas: así se cobrará el IVA en juegos de azar con la nueva tributaria

En nueva reforma tributaria, que fue radicada este lunes 1 de septiembre, el Gobierno plantea una serie de ajustes en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), consumo, renta, patrimonio, ganancias ocasionales y tributos ambientales, además de proponer cambios en el funcionamiento de la Dian. Dentro de estas medidas, la propuesta introduce nuevas reglas para el cobro del IVA en los juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías. Relacionado: Reforma tributaria: estos son los productos y servicios que pagarían más IVA

De acuerdo con el documento, el impuesto se cobrará en el momento en que el usuario realice la apuesta o adquiera el derecho a participar mediante una boleta, formulario, billete o cualquier otro instrumento. Además, aclara que el responsable de pagar el impuesto será siempre el operador del juego, incluso si este opera desde el exterior.

¿Cómo se cobrará el impuesto?