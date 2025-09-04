Reforma tributaria: ya se conocieron los ponentes del proyecto de ley en el Congreso

La Comisión Tercera del Senado oficializó la designación de los congresistas que tendrán la tarea de coordinar y presentar la ponencia de la nueva reforma tributaria , bautizada por el Gobierno como Proyecto de Ley No. 283/2025-Cámara.

El documento firmado por el secretario general de la Comisión, Rafael Oyola Ordosgoitia, comunicó al senador Juan Pablo Gallo Maya su nombramiento como coordinador ponente de la iniciativa.

Junto a él estarán como coordinadores: Imelda Daza Cotes, Antonio Luis Zabarain Guevara, Liliana Bitar Castilla y Ciro Alejandro Ramírez Cortes.

“He sido designado coordinador ponente, de la funesta reforma tributaria, haré todo lo posible, para que este proyecto no pase; los colombianos no aguantamos más impuesto”, expresó Gallo.

A su vez, los ponentes designados son Juan Carlos Garcés Rojas, Mauricio Gómez Amín, Jairo Alberto Castellanos Serrano, Julio César Estrada Cordero y Ana Carolina Espitia Jerez.