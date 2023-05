Advertencia de que reforma laboral acabaría con 5% de los empleos formales enfrenta a Petro y la Andi

Bien es sabido que los gremios no quedaron contentos con la reforma laboral del Gobierno porque, entre otras cosas, creen que disparará los costos salariales y aseguran que no fue consensuada como se ha dicho. Pero esta vez el debate subió de tono y enfrentó a un presidente Gustavo Petro defendiendo a capa y espada el proyecto, y a la Andi, gremio empresarial, advirtiendo que se destruiría el empleo.

Pulso en las redes

Todo esto llevo al rifirrafe entre el presidente Petro y el líder de la Andi, Bruce Mac Master, quien aprovechó para insistir en que esta reforma no solo no crea empleo sino que lo destruye y eso es “un lujo que Colombia no puede darse”.

Petro le respondió fuerte e incluso mencionó la paz, una de sus banderas desde campaña. “Nunca habrá paz en Colombia con dirigentes empresariales que creen que esclavizando a los trabajadores se genera riqueza. El Pacto Social consiste en dignificar las condiciones de trabajo del pueblo colombiano”.

El Jefe de Estado dedicó hasta cinco publicaciones en su cuenta de Twitter para contradecir el estudio del grupo de expertos del Banrep, y entre otras cosas argumentó que el empleo no crece por “abaratar” el salario sino que depende de bajar el costo del crédito, proteger el comercio exterior o hacer producir la tierra.

“En Colombia se ha creído que volver el trabajador esclavo genera más riqueza, mentira. Tenemos la productividad más baja de la Ocde”, dijo.

Según los mensajes del presidente, la política para generar empleo iría por otro lado. De hecho, la propia ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, manifestó en su momento que la reforma no crea trabajo por sí misma, pero busca mejorar la productividad a través de la estabilidad, la formalización y la garantía de los derechos laborales.

Ese ha sido el gran “pero” de empresarios y centros de pensamiento. Por ejemplo, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, ha descrito cómo el proyecto está enfocado en otorgar una mayor remuneración y protección a los actuales empleados formales.

A los cambios en la jornada laboral y en el recargo dominical y festivo se suma el aumento de la indemnización para empleados despedidos sin justa causa, la cual pasaría a ser de 45 días de salario por el primer año de servicios y otros 45 por cada año adicional –hoy corresponden a 30 y 20, respectivamente–.

“Aunque varios de estos elementos tienen un objetivo loable, en un mercado laboral de altas tasas de desempleo y altas tasas de informalidad estas medidas generarán un aumento en la incidencia del empleo informal, un desincentivo a la generación de empleo y un incentivo a la automatización”, aseguró Fedesarrollo.