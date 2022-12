¿Pero cuáles reinarán el próximo año? El portal especializado Purpose Brand no tienen dudas de que TikTok continuará su agresiva expansión, dándole cada vez más importancia a la oferta comercial.

No cabe duda: las empresas y los consumidores son cada vez más digitales. Y que lo digan las cifras del comercio electrónico, que este año creció 36% en Colombia en comparación con el 2021 y movió cerca de $40 billones, un avance en el que las redes sociales han tenido un rol preponderante.

Los datos los consolida el Global Overview Report 2022, socializado por Hootsuite y We Are Social, y destaca que las redes con más usuarios actualmente son Facebook (Meta), con 2.910 millones; Youtube, con 2.562 millones; Whatsapp, con 2.000 millones; Instagram, con 1.478 millones; y WeChat, con 1.263 millones (ver Gráfico).

¿El fin de Facebook?

Si algo quedó claro este año es que a Meta, matriz de Facebook, Instagram o Whatsapp, no le fue bien. El crecimiento en usuarios y los resultados en general no han estado en línea con lo que el mercado espera y el proyecto del metaverso no termina de convencer, razones que derivaron en que Mark Zuckerberg, CEO del conglomerado, perdiera casi US$82.000 millones de su patrimonio el último año y saliera del “top” 20 de las personas más ricas.

No obstante, falta más que eso para destronar a Facebook. Purpose espera que esta red consolide sus “Reels”, plantándole cara a TikTok y tomando fuerza en la era de los videos cortos. “No sorprende que Facebook busque continuar priorizando reels, que ahora están disponibles en más de 150 países, y trabajando con los creadores para brindarles un mejor soporte”, apunta.

Por su lado, la agencia regional de marketing digital integral Brandformance considera que Instagram, con los famosos reels, y YouTube, con los shorts, son algunos ejemplos de cómo los vídeos cortos serán cada vez más importantes a la hora de atraer nuevos usuarios y que las empresas diseñen sus estrategias comerciales.

Frente a Whatsapp, confirma que continuará liderando en el segmento de mensajería y comunicación, pero sus caídas le han acortado distancia con Telegram. Además, ve con interés el porvenir de Discord y Slack.

De acuerdo con Eze Joulie, fundador y CEO de Brandformance, en otras tendencias del 2023 se prevé que los pódcast seguirán en auge por la cercanía que permite a las marcas con su público objetivo; y sobre los jóvenes apunta a que la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) consolidarán de a poco a TikTok e Instagram sobre el resto de redes sociales, e incluso sobre Google.

Favoritas en Colombia

En este punto cabe destacar cómo se mueven las redes en Colombia. De acuerdo con un reporte de la firma Branch, las más usadas son Whatsapp, Instagram, Facebook, Facebook Messenger, Tik Tok y Twitter.

Además, Branch resalta que “en el país hay 65,75 millones de teléfonos conectados. Si lo comparamos con la población, esto quiere decir que cada colombiano posee, en promedio, 1,2 celulares”.

Y complementa que “en cuanto al uso de las redes sociales, Colombia tiene 45,80 millones de usuarios activos, lo cual representa el 81% de la población”