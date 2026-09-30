Gobierno levanta racionamiento de gas natural tras superar falla en regasificadora de Cartagena

El Ministerio de Minas y Energía informó que el racionamiento programado de gas natural finalizó a las 11:59 p. m. del 29 de septiembre de 2026, luego de que culminaran los trabajos correctivos en la infraestructura de regasificación de gas natural licuado (GNL) de SPEC LNG, ubicada en Cartagena.
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Con la finalización de las labores, se recuperó la totalidad de la capacidad de regasificación de la terminal, equivalente a 475 millones de pies cúbicos diarios (MPCD). Esta capacidad permite normalizar las condiciones para atender la demanda contratada con gas importado.
La contingencia había llevado al Gobierno a establecer un racionamiento programado ante una condición técnica que redujo temporalmente la capacidad de entrega de gas importado de la infraestructura de SPEC LNG. La medida fue declarada el 25 de septiembre y contempló la priorización de los usuarios esenciales.
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