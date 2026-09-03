¿Quién es Diego Urrego, el reciente nombrado presidente encargado de Colpensiones?

La presidencia de Colpensiones tendrá un nuevo rostro, aunque no se trata de un funcionario ajeno a la entidad. La Junta Directiva designó de manera unánime a Diego Alejandro Urrego Escobar como presidente encargado, en medio del proceso de transición que atraviesa la administradora pública del sistema pensional colombiano. Urrego llega al cargo con una particularidad: lleva cerca de 14 años vinculado a Colpensiones y ha pasado por diferentes posiciones dentro de la organización. Su experiencia se ha concentrado principalmente en el derecho público, la seguridad social, los asuntos pensionales y la defensa judicial. La decisión fue tomada por la nueva Junta Directiva de la entidad, en una sesión presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López, quien participa en el órgano directivo como delegada del presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Le puede interesar: Petro dejó una notaría a quien sería pareja de Jaime Dussán, expresidente de Colpensiones

Diego Urrego: una carrera de 14 años dentro de Colpensiones

Urrego se vinculó a Colpensiones en 2012 y desde entonces ha desempeñado diferentes responsabilidades. Entre los cargos que ha ocupado están el de jefe asesor de comunicaciones, gerente Nacional de Doctrina y secretario técnico de la Junta Directiva, además de su paso por la Gerencia de Defensa Judicial.

Esta trayectoria le ha permitido conocer desde diferentes frentes el funcionamiento de la entidad, desde los procesos administrativos y jurídicos hasta las discusiones relacionadas con el sistema pensional. Precisamente, su experiencia en defensa judicial ha estado relacionada con procesos y controversias en materia de pensiones, un campo especialmente relevante para Colpensiones por el volumen de decisiones administrativas y litigios que enfrenta la entidad. Su perfil profesional está ligado al derecho público y la seguridad social, con conocimiento de los principales esquemas pensionales del país, entre ellos el Régimen de Prima Media (RPM) y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), además de asuntos relacionados con riesgos laborales.

Formación como abogado y experiencia en pensiones

Diego Alejandro Urrego Escobar es abogado de la Universidad de La Sabana y cuenta con una maestría en Derecho, con énfasis en Derecho Público, de la Universidad del Rosario. Antes y durante su trayectoria en el sector público también acumuló experiencia relacionada con el sistema pensional. Entre las entidades en las que ha desarrollado actividades profesionales se encuentran Porvenir y el antiguo Instituto de Seguros Sociales, antecedente institucional de Colpensiones. Su perfil, por tanto, combina experiencia en el sector público y privado y un conocimiento especializado en asuntos jurídicos vinculados con la seguridad social. Lea más: Nuevo choque entre presidentes de Colpensiones y Asofondos por decreto de $25 billones: “puede generar crisis pensional y fiscal”

También ha sido docente universitario

La experiencia de Urrego no se ha limitado al ejercicio profesional. También ha participado como docente en programas de posgrado de la Universidad del Rosario y de la Pontificia Universidad Javeriana, particularmente en áreas relacionadas con el derecho y la seguridad social. Este componente académico se suma a su experiencia institucional y a su participación en discusiones relacionadas con el sistema pensional colombiano.

¿Qué relación tenía Diego Urrego con Jaime Dussán?

Tras conocerse su designación, el expresidente de Colpensiones Jaime Dussán se pronunció sobre el nombramiento y destacó precisamente la experiencia previa de Urrego dentro de la entidad. “Me alegra demasiado que uno de mis gerentes, Diego Urrego, haya sido encargado de la presidencia de Colpensiones por parte de la nueva Junta Directiva”, escribió Dussán en sus redes sociales. El exfuncionario recordó que Urrego hizo parte de su administración y que ocupó el cargo de secretario de la Junta Directiva de Colpensiones. Dussán también destacó su participación en la defensa de la Ley 2381, relacionada con la reforma pensional, tanto en espacios institucionales como en actividades públicas y debates desarrollados en el Congreso de la República. Su mensaje supone un reconocimiento a la experiencia que Urrego ya tenía dentro de la entidad antes de asumir la presidencia encargada. Conozca también: ¿Es verdad que Colpensiones no tiene plata para pagar las pensiones en 2026?

Un nuevo capítulo para Colpensiones

La llegada de Urrego ocurre en un momento de cambios en la dirección de Colpensiones y de transición política y administrativa tras el cambio de Gobierno. Además de la salida de Jaime Dussán, la composición de la Junta Directiva también tuvo modificaciones recientes, con nuevos representantes del Ejecutivo en el órgano encargado de tomar las principales decisiones de la administradora. En este escenario, uno de los principales atributos de Urrego será precisamente su conocimiento interno de Colpensiones. A diferencia de un funcionario que llegue por primera vez a la entidad, el nuevo presidente encargado conoce sus áreas, procedimientos y discusiones jurídicas después de más de una década de trabajo. A esto se suma el desafío de continuar con los procesos asociados a la transformación del sistema pensional y a la implementación de las decisiones que se adopten alrededor de la reforma pensional.

Dussán espera informes durante el empalme

El pronunciamiento de Jaime Dussán no se limitó a respaldar a su antiguo funcionario. El expresidente de Colpensiones también hizo referencia al proceso de empalme con la nueva administración. Dussán manifestó que espera que durante esa transición sean presentados los informes sobre las acciones adelantadas y los resultados de su administración, que estuvo al frente de Colpensiones durante 44 meses y terminó con su renuncia el pasado 7 de agosto. De esta manera, el relevo en la presidencia de Colpensiones combina continuidad y cambio: por un lado, llega una nueva dirección; por otro, se pone al frente de la entidad un abogado que conoce desde adentro buena parte de la estructura y de los asuntos jurídicos que marcaron la gestión anterior. Para Urrego, el reto será ahora pasar de ocupar diferentes posiciones técnicas y jurídicas dentro de Colpensiones a asumir temporalmente la máxima responsabilidad ejecutiva de una de las entidades centrales del sistema de seguridad social colombiano. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: