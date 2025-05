¿Qué subsidios, diferentes a Mi Casa Ya, hay disponibles para comprar vivienda en Medellín?

Ante el recorte de subsidios de Mi Casa Ya por parte del Gobierno se desató preocupación en el sector, no obstante, hay más subsidios para acceder a vivienda propia.

Una sociedad entre el Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellín (ISVIMED) y la Empresa de Vivienda entregará un subsidio que aportará al cierre financiero, lo que incentiva a las familias a tomar la decisión de compra de vivienda nueva de interés prioritario (VIP) o de interés social (VIS).

El reto que es entregar este año entre 4.000 y 5.000 subsidios de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. La disponibilidad es de $9.300 millones para vivienda de interés social e interés prioritaria para 700 familias.

Los requisitos para acceder al subsidio de vivienda en Medellín son: ser mayor de edad, tener ingresos del hogar que no superen los cuatro (4) salarios mínimos legales, y estar viviendo en la ciudad de manera ininterrumpida por al menos seis (6) años. Además, no se debe poseer vivienda en ninguna parte del país, estar vinculado a un proyecto de vivienda nueva VIP o VIS ubicado en Medellín, con escrituración máxima a junio de 2027, y no haber aplicado a un subsidio de vivienda con anterioridad. Finalmente, el proyecto habitacional debe contar con la viabilidad técnica por parte del Isvimed.