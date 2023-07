Así es el emporio de casi 100 años que están construyendo Jaime Gilinski y su familia

Jaime Gilinski no cesa en su intención de quedarse con el Grupo Éxito y la semana pasada los dueños del retail le solicitaron más información y condiciones para avanzar con las ofertas que viene haciendo para quedarse con el control de la compañía. De lograrlo, el empresario amasaría un verdadero emporio familiar, que si bien tiene una tradición centenaria, vivió una fuerte expansión desde 2019 cuando ingresó a los medios de comunicación e hizo público su interés, dos años después, por hacerse con el Grupo Nutresa.

El origen corporativo de esta familia, que llegó hace casi un siglo al país y que va camino a hacerse con el control de marcas tan tradicionales en los hogares colombianos como las chocolatinas Jet o Crem Helado, arrancó cuando el abuelo de Jaime, Isaac, fundó Curtiembres Búfalo en el municipio de Piedecuesta y su padre, también llamado Isaac y su tío Lazar iniciaron en Cali las empresas Andina de Herramientas, Productos Yupi y Plásticos Rimax.

Jaime Gilinski, que se formó en Estados Unidos y pasó por Harvard Business School, ha seguido la tradición corporativa que arrancó su abuelo y desde muy temprano ha conocido por dentro el mundo de los negocios.

“Mi padre me llevó siempre a las reuniones desde que tuve 10 o 12 años. Yo me sentaba y no hablaba”, narró en el libro de Vilanova. Hoy, es la cabeza de ese linaje empresarial que lo llevó a tener en su momento el control de marcas reconocidas como Bombril, a ser socio de Procter & Gamble a finales de la década de los 80 y a convertirse en uno de los banqueros más importantes de Colombia.