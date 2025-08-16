Video | Luis Díaz debutó con gol, homenaje a Jota y título de la Supercopa con el Bayern de Múnich

El estreno oficial de Luis Díaz con el Bayern de Múnich no pudo tener un guion más soñado: gol, título y una celebración que lo conecta con sus raíces y amistades. El guajiro levantó su primer trofeo con el gigante bávaro tras el triunfo 2-1 frente al Stuttgart en la Supercopa alemana, una noche en la que escribió la primera página dorada de su historia en Alemania.
El partido no fue sencillo para el exjugador del Liverpool. Lejos de un protagonismo vistoso, su rol fue táctico y sacrificado: apoyó en defensa, se mostró siempre como opción de salida y desgastó a la zaga rival con movimientos inteligentes. Terminó exhausto, pero fiel a su estilo, dejó todo en la cancha. Y la recompensa llegó en el minuto 76, cuando como un delantero nato de área se elevó y conectó un cabezazo imposible para el portero rival. Un gol que sellaba el 2-0 parcial, después de que Harry Kane abriera el marcador al minuto 17.