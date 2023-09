JP Morgan, uno de los bancos de inversión más fuertes del mundo, recientemente indicó que no veía impulsores atractivos para las acciones colombianas en el futuro y mencionó “un escenario macroeconómico poco atractivo y un panorama político incierto”.

Todo ese revolcón y esa pérdida de valor vino luego de que JP Morgan indicara que “ MSCI podría potencialmente reclasificar a Colombia fuera de los mercados emergentes, lo que podría provocar salidas de capital y una menor visibilidad. Después de la eliminación de Ecopetrol del índice en noviembre de 2022, las acciones colombianas están cerca de no cumplir el umbral de liquidez de MSCI y ese proveedor del índice podría decidir abrir un proceso de consulta para reclasificarlo como mercado de frontera, lo que, en nuestra opinión, generaría presión sobre las valoraciones”.

“Con estas características no hace falta ni decir que estos mercados conllevan un mayor riesgo a la hora de invertir que pueden tener los desarrollados y/o emergentes. Sin embargo, riesgo no es sinónimo de números rojos, y en estos tiempos en los que los inversores están ávidos de retornos, incluir en la cartera este tipo de mercados puede ser fuente de rentabilidades positivas. Lo que sí es cierto es que estos mercados no están hechos para inversores con aversión al riesgo”, añade la cita compartida.

Durante el más reciente Congreso de Asobolsa, en el que se discutía como ampliar el alcance del mercado de capitales para que todos los colombianos puedan invertir y prosperar, los analistas citaron que bajar la incertidumbre era uno de los pasos necesarios en aras de impulsar la atracción de esas inversiones que derivan en crecimiento económico.