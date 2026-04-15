“No estamos matando a nadie”: así fue la defensa del gerente del Banrep ante arremetida de Petro

La Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes fue el espacio en el que el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se reencontraron luego de la accidentada reunión de la junta directiva del Emisor, celebrada a finales de marzo.
En el debate de control político sobre el impacto fiscal, presupuestal y financiero de las recientes decisiones de política monetaria, Villar explicó las motivaciones que han llevado a que la tasa de interés de la entidad se eleve a 11,25%.