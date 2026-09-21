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Fertilizantes llegan por primera vez a Puerto Antioquia: así buscan reducir los costos logísticos para el agro

Un buque con fertilizantes ingresó por primera vez a Puerto Antioquia, en Urabá, en una operación de We Agro, compañía del Grupo GreenLand que proyecta producir hasta 500.000 toneladas anuales y distribuir insumos hacia varias de las principales zonas agrícolas del país.

  • Puerto Antioquia recibió por primera vez un buque cargado con fertilizantes destinados al mercado agropecuario colombiano. FOTO: COLPRENSA
    Puerto Antioquia recibió por primera vez un buque cargado con fertilizantes destinados al mercado agropecuario colombiano. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
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Colprensa
hace 1 hora
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Por primera vez, Puerto Antioquia recibió un buque cargado con fertilizantes, una operación con la que el sector busca abrir una nueva ruta para el ingreso y posterior distribución de insumos destinados a la agricultura colombiana.

La operación fue realizada por We Agro, nueva compañía de fertilizantes del Grupo GreenLand, que busca aprovechar la ubicación del terminal portuario en Urabá para acercar estos productos a diferentes regiones productivas, entre ellas Antioquia, el Eje Cafetero, Córdoba y los Llanos Orientales.

Uno de los principales argumentos de la empresa está en la ubicación de su planta de producción, localizada a 1,5 kilómetros de Puerto Antioquia. Según We Agro, esta cercanía permitiría reducir hasta en 35% las distancias hacia algunas de las principales zonas agrícolas frente a las rutas logísticas que actualmente deben recorrer estos productos.

La apuesta tiene un componente relevante para un mercado en el que los costos de transporte hacen parte del precio final de los insumos que utilizan los productores.

Esta llegada del primer buque simboliza mucho más que una operación logística. Es el comienzo de una nueva producción de fertilizantes para el abastecimiento del agro colombiano”, afirmó José Rojas, gerente general de We Agro.

Le puede interesar: Primer buque de fertilizantes de we agro llega a Puerto Antioquia

Una planta con capacidad de 500.000 toneladas

La compañía proyecta que su planta pueda alcanzar una capacidad de producción de hasta 500.000 toneladas de fertilizantes al año. Allí se realizarán procesos de transformación y producción de fertilizantes completos destinados a diferentes necesidades de nutrición de los cultivos.

El esquema combina, de esta manera, el ingreso de materias primas e insumos por vía marítima con su procesamiento y posterior distribución desde una planta ubicada cerca del puerto.

Conozca también: Puerto Antioquia logró nuevo hito: despachó al exterior su primer cargamento de café

Para We Agro, este modelo puede reducir los recorridos que deben realizar los fertilizantes antes de llegar a las zonas de producción agrícola.

La empresa tiene entre sus mercados objetivo a Urabá, Antioquia, el Eje Cafetero, Córdoba y los Llanos Orientales, regiones con una importante actividad agropecuaria y que podrán conectarse con la nueva infraestructura logística.

La compañía también contempla la generación de empleo directo en la región de Urabá como parte de la operación de la planta.

Puerto Antioquia suma una nueva carga

La llegada del buque incorpora los fertilizantes entre las cargas que comienzan a movilizarse a través de Puerto Antioquia y refuerza la apuesta por utilizar la infraestructura portuaria de Urabá como punto de entrada y distribución de productos hacia el interior del país.

Lea más: Hito para Puerto Antioquia: recibe el buque más grande que ha llegado a su terminal, el Neo-Panamax

En este caso, la ventaja que busca aprovechar We Agro es la combinación entre puerto, planta de producción y red de distribución en una misma zona.

La empresa señaló que continuará ampliando su capacidad productiva y su red de distribución nacional con el objetivo de atender diferentes regiones y cultivos.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué empresa llevó el primer buque de fertilizantes a Puerto Antioquia?
La operación fue realizada por We Agro, nueva compañía de fertilizantes del Grupo GreenLand, que busca desarrollar producción y distribución de estos insumos desde Urabá.
¿Cuántas toneladas de fertilizantes podrá producir We Agro?
La compañía proyecta una capacidad de producción de hasta 500.000 toneladas de fertilizantes al año en su planta ubicada cerca de Puerto Antioquia.
¿Dónde está ubicada la planta de We Agro?
La planta está ubicada a aproximadamente 1,5 kilómetros de Puerto Antioquia, una ubicación que la compañía busca aprovechar para reducir los recorridos asociados con el transporte de fertilizantes.

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