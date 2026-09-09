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PSE habilita cambios en la plataforma para facilitar pagos y trámites de los usuarios

La operadora de la plataforma informó sobre las modificaciones en las condiciones que facilitarán transacciones como el pago de matrículas, impuestos y grandes compras.

  • La plataforma de Pagos Seguros en Línea (PSE) implementó cambios para facilitar el cumplimiento de compromisos financieros de mayor cuantía. Foto: Colprensa
    La plataforma de Pagos Seguros en Línea (PSE) implementó cambios para facilitar el cumplimiento de compromisos financieros de mayor cuantía. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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La plataforma de Pagos Seguros en Línea (PSE), operada por la compañía ACH Colombia, anunció un cambio en sus condiciones para evitar que las personas y empresas deban fraccionar un mismo monto en varias operaciones o buscar mecanismos alternativos para completar un pago.

Ahora la pasarela de pagos permitirá a los usuarios realizar transacciones de alto valor en una sola operación. Esta actualización está orientada a facilitar el cumplimiento de compromisos financieros de mayor cuantía, tales como el pago de matrículas universitarias, el impuesto predial, la compra de electrodomésticos costosos y operaciones comerciales de empresas.

Sobre esta novedad, Luis Alberto Fernández Pulido, vicepresidente de operaciones y tecnología de ACH Colombia, destacó ante el diario La República el impacto positivo para el usuario. “Al poder cubrir el valor total de una compra o trámite en una única transacción, se eliminan procesos engorrosos como dividir el pago en varias operaciones, recurrir a otro medio de pago o buscar formas alternativas de completar el monto”, subrayó, agregando que la gran ventaja para quien hace el pago es la conveniencia.

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Igualmente, el directivo añadió que este cambio ofrece una confirmación inmediata de toda la operación y reduce el margen de error.

A pesar de la habilitación del servicio, se precisó que la posibilidad de realizar un pago elevado no implica un monto ilimitado sin restricciones, pues cada transacción dependerá de los límites y condiciones que tenga establecidos la entidad financiera del usuario.

Sobre esto, ACH aclaró que los límites se establecen de manera distinta para personas naturales y jurídicas. También, hay un ajuste por actividad económica, ya que PSE adapta los rangos de monto según el sector del comercio, permitiendo topes más amplios en áreas donde las transacciones elevadas son la norma, como grandes superficies, recaudos tributarios y bienes durables.

Asimismo, la plataforma ratificó que las medidas de seguridad se mantienen intactas, ya que cada operación se autentica directamente a través de la entidad bancaria del cliente sin transferir información sensible al comercio.

Este ajuste se da en un contexto de alta adopción digital en el país donde, según reportes de ACH, PSE procesó más de 600 millones de transacciones entre enero y agosto de 2026, además de que en el mes de julio a plataforma alcanzó un récord histórico mensual al superar las 90 millones de operaciones.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es el nuevo límite para hacer pagos de alto valor por PSE?
El monto máximo no es único para todos los usuarios. El límite depende de las condiciones establecidas por cada entidad financiera y varía según si se trata de una persona natural o jurídica y la actividad económica.
¿Qué tipos de pagos de alto valor se pueden hacer por PSE?
PSE amplió la posibilidad de realizar en una sola operación pagos como matrículas universitarias, impuesto predial, compras de electrodomésticos costosos y operaciones comerciales empresariales, sujetos a los límites aplicables.
¿Se pueden pagar matrículas universitarias de alto valor por PSE en una sola transacción?
Sí. La actualización de PSE permite realizar pagos de alto valor en una única operación, incluyendo matrículas universitarias, siempre que el monto esté dentro del límite autorizado por la entidad financiera del usuario.

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