Petroleros respaldan decisión del Consejo de Estado sobre la protesta y piden acuerdos para sacar adelante proyecto Sirius

La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) se pronunció sobre la reciente decisión del Consejo de Estado que precisó los alcances del derecho a la protesta social y advirtió sobre los efectos que pueden tener los bloqueos y las actuaciones que ocasionen daños demostrables a terceros o interfieran con actividades productivas.
Para el gremio, la decisión constituye un precedente relevante en un momento en el que la conflictividad social se ha convertido en uno de los principales riesgos para la continuidad de las operaciones de hidrocarburos, la inversión y la generación de empleo en las regiones productoras.