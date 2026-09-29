Prima de Navidad para pensionados de Colpensiones: así será el pago según el plan del Gobierno

La ministra de Trabajo, Natalia López, anunció que el Gobierno de Abelardo De la Espriella trabaja en una solución para cubrir el faltante de recursos que amenaza la financiación de las pensiones de Colpensiones durante los dos últimos meses de 2026. Según explicó la funcionaria, el Gobierno identificó un faltante de hasta $5 billones. De acuerdo con sus declaraciones, Colpensiones cuenta actualmente con $35,8 billones de recursos de la Nación, de los cuales cerca de $30 billones fueron contemplados en el Presupuesto General presentado por la administración anterior. Puede leer: Asofondos critica reforma pensional y reclama cambios “cuanto antes” El problema está en que otros $5,4 billones sí fueron incluidos en el presupuesto durante el Gobierno de Gustavo Petro, pero esos recursos no se hicieron efectivos, según la explicación entregada por López. Ante este escenario, la ministra señaló que, por instrucción del presidente Abelardo De la Espriella, el Ministerio de Trabajo instaló mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Colpensiones para definir la ruta que permita asegurar los pagos de noviembre y diciembre. López aseguró que las mesadas de fin de año no se verán afectadas y afirmó que el Gobierno no trasladará el faltante presupuestal a los pensionados que realizaron sus cotizaciones durante su vida laboral. Vea aquí: Gobierno busca asegurar $5,4 billones para garantizar el pago de pensiones de fin de año

¿Cuándo recibirán los pensionados la prima de Navidad?

Uno de los pagos que está en el centro de la atención es la denominada mesada 13 o prima de Navidad. La Ley 100 establece que los pensionados por vejez o jubilación, invalidez y sustitución o sobrevivencia reciben cada año una mensualidad adicional. Este pago se realiza junto con la mesada de noviembre y durante la primera quincena de diciembre. En otras palabras, el pensionado recibe una mensualidad adicional a la pensión habitual como parte de los pagos de cierre de año. La prestación corresponde a una mensualidad completa de la pensión para quienes tienen derecho a ella. No obstante, existen excepciones, entre ellas determinados casos relacionados con devoluciones de saldos. Le interesa: De la Espriella designa a Beatriz Vélez como nueva presidenta de Colpensiones Por eso, la garantía anunciada por el Gobierno para los pagos de noviembre y diciembre resulta relevante también para la financiación de esta mesada adicional de fin de año.

¿Cuándo pagarán las pensiones en octubre, noviembre y diciembre?

Para los pensionados que reciben pagos a través de los esquemas correspondientes, el calendario del Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP) establece las fechas de consignación de las mesadas. El fondo señala que el pago se realizará el día establecido y que, en el caso de abono en cuenta, los recursos pueden estar disponibles durante la jornada correspondiente. Para los últimos tres meses de 2026, el calendario oficial de FOPEP establece que la mesada de octubre se pagará el lunes 26, la de noviembre el miércoles 25 y la de diciembre el jueves 24. Así, el pago de noviembre se produciría el 25 de ese mes, mientras que la mesada adicional correspondiente a la prima de Navidad se entregará en diciembre, junto con el esquema de pago establecido para los pensionados que tienen derecho a esta prestación. Vea aquí: Corte analizará la petición de Colpensiones para aplazar la reforma pensional hasta 2028

¿Qué dijo el Gobierno sobre el faltante de Colpensiones?

La discusión sobre los recursos para las pensiones se produce mientras el Gobierno busca cubrir las obligaciones de Colpensiones para el cierre de 2026. La ministra de Trabajo atribuyó el faltante a recursos que fueron incorporados en el presupuesto de la administración anterior, pero cuya disponibilidad efectiva no se concretó. Según su explicación, esto dejó un déficit que ahora debe ser atendido por el Gobierno actual. Para ello, el Ministerio de Trabajo, Hacienda y Colpensiones adelantan las mesas de trabajo ordenadas por el presidente De la Espriella. Además: “Aprender con las pensiones es preocupante”: el duro reclamo al presidente de Colpensiones por su falta de preparación Por ahora, la posición oficial es que los pensionados recibirán sus mesadas de noviembre y diciembre y no tendrán una afectación en sus pagos de fin de año, incluida la prestación adicional para quienes tienen derecho a la Mesada 13. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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