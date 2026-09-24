“La fiesta fue muy larga”: MinHacienda alerta que gasto de funcionamiento subió 86% y deuda 122% en el gobierno Petro

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lanzó una alerta sobre la situación de las finanzas públicas durante la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 en las Comisiones Económicas del Congreso, que aprobaron en primer debate el proyecto presentado por el Gobierno, cuyo monto asciende a $635,9 billones.
Según las cifras expuestas por el funcionario, entre 2022 y 2027 el funcionamiento del Estado aumentó 86%, mientras que el servicio de la deuda creció 122%. En contraste, la inversión registró un incremento de apenas 25%.